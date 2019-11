Slovenská demokracia visí na šnúrke Kotlebových gatí, vraví Beblavý o hlasovaní v parlamente

BRATISLAVA 24. októbra (WebNoviny.sk) - Vládna koalícia sa podľa nezaradeného poslanca Miroslava Beblavého spolieha v prípade potreby na hlasy Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽS NS). Beblavý to uviedol na svojom oficiálnom účte na Facebooku s tým, že reagoval na nočné hlasovanie Národnej rady SR o voľbe ústavných sudcov.

Návrh ústavného zákona neodobrili

Poslanec doplnil, že táto situácia je smutná a podľa jeho slov je tragédiou, že slovenská demokracia závisí od Mariana Kotlebu (ĽS NS) a hlasov jeho poslancov.

Národná rada SR v noci z utorka na stredu neodobrila návrh ústavného zákona, ktorý by zmenil podmienky na voľbu sudcov Ústavného súdu SR. Sudcovia sa tak budú voliť podľa v súčasnosti platných podmienok.





"Definítivne sa potvrdilo, že keď ide Ficovi, Dankovi a Bugárovi o veľa, spoja sa s kýmkoľvek. S Kollárom, s fašistami, kúpia, sľúbia, je im to jedno. Znamená to nielen, že predsedovia nemajú žiadne zábrany a hranice, ale aj to, že v ich poslaneckých kluboch ich nechce a nevie nikto zastaviť. Slovenská demokracia v nich nemá ochranu ani svojich základných atribútov. Takéto veci by v západnej Európe neurobila žiadna vláda. Tragédiou je, že slovenská demokracia visí na šnúrke Kotlebových gatí," uviedol Beblavý na sociálnej sieti.

Nesmú sa spoliehať na kollárovcov a kotlebovcov

Podľa jeho slov sa vládna koalícia nemusí spoliehať iba na Mariana Kotlebu, ale aj na hnutie Sme rodina. "Ukázalo sa, že keď treba zabrať, k dispozícii sú fašisti aj Sme rodina. To neplatí len o ústavnom súde, ale aj o dôchodkovom strope a ďalších veciach. Ak chceme na Slovensku zmenu, nesmú mať spolu väčšinu," doplnil.





Pre voľbu ústavných sudcov budú platiť súčasné pravidlá. Slovensko čaká pritom masívna obmena ústavného súdu už na prelome kalendárnych rokov, keď sa z celkového počtu 13 vymení deväť sudcov.





Tí budú obliekať sudcovský talár do roku 2031. O zmene pravidiel voľby hovorí aj Programové vyhlásenie vlády, zmeny začala pripravovať Gálova predchodkyňa Lucia Žitňanská.

