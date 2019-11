Slovenská bežkyňa dosiahla skvelý výsledok, medzi rakúskou a nemeckou elitou získala bronz

TELFES IM STUBAI 30. júla (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Silvia Schwaiger sa vo výbornom svetle predviedla na 30. ročníku behu Schlickeralmlauf, ktorý bol zároveň rakúskym šampionátom v behu do vrchu. Na dlhej trati jej patrilo v konečnom poradí kategórie žien 3. miesto.

"Schlickeralmlauf som bežala s celou rakúskou a nemeckou elitou, pre ktorú to bola kvalifikácia na MS v behu do vrchu. Trať bola dlhá 11,5 km a mala 1100 výškových metrov. Vyzerá to, že forma znovu stúpa. Už som tu bežala i rýchlejšie, ale to som bola viac oddýchnutá," poznamenala k svojmu vystúpeniu 36-ročná Schwaiger, ktorá je veteránskou majsterkou sveta v behu do vrchu v kategórii 35 až 39-ročných.

Výsledky Schlickeralmlaufu: Ženy (absolútne poradie): 1. Andrea Mayrová (Rak.) 1:01:47,2 h, 2. Michelle Maierová (Nem.) 1:08:53,0, 3. Silvia Schwaiger (SR/Jogging klub Dubnica nad Váhom) 1:09:53,0

