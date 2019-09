Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu víta umožnenie pripojenia obnoviteľných zdrojov do systému

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) víta, že štát po piatich rokoch opätovne umožní pripájať obnoviteľné zdroje do systému.

Enormné úsilie

"Nemožnosť pripájať nové zdroje do distribučnej sústavy trvala na Slovensku od roku 2014 a bola jednou z hlavných príčin poklesu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na spotrebe energie a neplnenia našich záväzkov voči energetickej únii a nasledujúcim generáciám," uviedla SAPI v tlačovej správe.

Slovenská republika sa zaviazala dosiahnuť 14 % podiel OZE na koncovej spotrebe energie do roku 2020. V ostatných rokoch však podiel OZE nielen, že nerástol, ale dokonca klesal, tvrdí SAPI. "Zverejnením objemov inštalovaných zdrojov sa skončilo, zvlášť pre sektor OZE, nekonečných a nikdy oficiálne nepomenovaných 5 rokov vákua pre nové zdroje a to nie len pre tie obnoviteľné,“ vysvetľuje riaditeľka SAPI Veronika Galeková.

V celej Európskej únii bolo podľa nej Slovensko v tomto smere unikátom. "SAPI spísala počas uplynulých rokov viacero žiadostí, sťažností aj podnetov tak na národnej, ako aj na európskej úrovni. Naše enormné úsilie a konštantná kritika prinútili ministerstvo a zrejme aj distribučné spoločnosti svoj postoj prehodnotiť,“ dodáva Galeková.

Náročná administratíva

Obzvlášť potešujúci je pre SAPI vyhlásený objem 31 MW pre tzv. lokálne zdroje, teda koncept, ktorý si ministerstvo osvojilo práve od asociácie. "Predbežne sa však ukazuje, že napriek snahe pôvodnej myšlienky maximálne zjednodušiť stavbu elektrární pre vlastnú spotrebu sa pre zdroje nad 100 kW plánuje ponechať veľmi náročná administratíva procedúra pre pripojenie a taktiež množstvo technických podmienok," konštatuje sa v tlačovej správe.

Zrušenie stopstavu podľa SAPI vytvára dobrý predpoklad na to, aby sa Slovensko začalo viac približovať k energetickej hospodárnosti budov, samovýrobe, samospotrebe, či podpore inovatívnych a efektívnych zelených technológií, ktoré výrazne prispejú k zmierneniu dopadov klimatickej zmeny.

Štát umožní opätovne pripájať obnoviteľné zdroje do systému. Podľa štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Vojtecha Ferencza tak končí niekoľkoročný stop stav na pripájanie obnoviteľných zdrojov energie.

Ministerstvo už na základe nového zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie určilo aj objemy inštalovaného výkonu, ktoré bude možné tento rok do systému pripojiť. Pri lokálnych zdrojoch to bude celkovo 31 megawattov (MW) a pri nových zariadeniach na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov to bude spolu 12 MW inštalovaného výkonu.

Distribučné sústavy

V prípade lokálneho zdroja, kde ide o výrobu elektriny pre vlastnú potrebu, umožňuje rezort hospodárstva najväčší objem inštalovaného výkonu pripojiť v regionálnej distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská distribučná, a to 13 MW. V prípade Stredoslovenskej distribučnej je to 10 MW a v distribučnej sústave Východoslovenskej distribučnej je to 8 MW. Ako uviedol v stredu Ferencz, limit inštalovaného výkonu na jeden zdroj je 500 kW, z čoho je podľa neho možné predpokladať, že vzniká kapacita na pripojenie 60 až 80 lokálnych zdrojov.

"Výhoda toho celého je, že nebude platiť tarifu za prevádzkovanie systému," uviedol na margo lokálneho zdroja Ferencz. Ich prevádzkovatelia tak okrem nákladov na silovú energiu ušetria aj na ďalších poplatkoch.

Rezort hospodárstva zároveň stanovil, aké objemy inštalovaného výkonu sa budú môcť v tomto roku pripájať v jednotlivých distribučných sústavách pri nových obnoviteľných zdrojoch, ktoré budú elektrinu komerčne dodávať. V tomto prípade je celková kapacita 12 MW rozdelená zhodne po 4 MW pre západ, stred a východ Slovenska.

Vykupovanie zelenej energie

Dodávatelia, ktorí budú mať záujem lokálny zdroj alebo nový zdroj do siete pripojiť, budú podľa Ferencza v prvom rade potrebovať zmluvu s regionálnou distribučnou spoločnosťou. Termíny a postupy, ako sa budú môcť záujemcovia o takéto zdroje prihlásiť, zverejní podľa neho ministerstvo na svojej webovej stránke v najbližších dňoch.

Okrem spomínaných dvoch opatrení na pripájanie lokálnych a nových komerčných zdrojov však štát podľa štátneho tajomníka pripravuje aj aukciu, ktorá by mohla byť spustená v tohtoročnom lete. "Štát bude vykupovať zelenú energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie. Tam pripravujeme, koľko megawattov dáme na trh," dodal Ferencz s tým, že určite pôjde o vyššie hodnoty, ako pri prvých dvoch opatreniach.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !