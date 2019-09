Slovenská „dvadsiatka“ absolvuje poslednú fázu prípravy na MS v Kanade, tím opustilo šesť hráčov

PIEŠŤANY 13. decembra (WebNoviny.sk) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ernest Bokroš oznámil vo štvrtok menoslov 28 hráčov, ktorí sa zúčastnia na druhej fáze záverečnej prípravy pred majstrovstvami sveta tejto vekovej kategórie. Poslednú časť prípravy absolvujú mladí Slováci v kanadskom Nanaime. S družstvom do zámoria nevycestujú brankár Juraj Ovečka, obranca Juraj Štefanka a útočníci Filip Čeneka, Jakub Köver, Jakub Urbánek a Matúš Havrila, ktorí sa nezmestili do Bokrošovej nominácie.

"Takéto rozhodnutia sú vždy ťažké a čím viac sa turnaj blíži, tak je to ťažšie o to viac. Nás čaká táto nepríjemná úloha ešte aj v druhej časti prípravy v Kanade, kde budeme musieť vyradiť ešte ďalších piatich chlapcov, čo bude najťažšie z najťažších rozhodnutí," povedal Bokroš podľa oficiálnej internetovej stránky SZĽH. "V Kanade nás čakajú dva prípravné zápasy s Českom a Kanadou, kde si porovnáme momentálnu výkonnosť hráčov. Po týchto zápasoch uzavrieme konečnú 23-člennú nomináciu na majstrovstvá sveta," doplnil hlavný tréner SR "20".

Legionári sú zdravotne v poriadku

S tímom sa aktuálne pripravuje sedmička legionárov - obrancovia Daniel Demo, Martin Fehérváry, Marek Korenčík a Adam Žiak a útočníci Jozef Baláž, Filip Krivošík a Pavol Regenda. Zaujímavou persónou je i Adam Liška, ktorý si oblieka dres HC Slovan Bratislava v KHL. K družstvu SR "20" sa priamo v Kanade pripojí osem ďalších hokejistov zo zámorských súťaží. Dvadsiatku hráčov, ktorí sa dosiaľ pripravovali v Piešťanoch, doplnia obranca Michal Ivan a útočníci Maxim Čajkovič, Patrik Hrehorčák, Oliver Okuliar, Martin Pospíšil, Adam Ružička, Miloš Roman a Andrej Kukuča.

"Všetci títo hráči sú zdravotne v poriadku. Naposledy sme dostali správu, že Čajkovič utrpel otras mozgu, ale túto informáciu nám nepotvrdil ani manažér klubu, s ktorým sme komunikovali, ani samotný hráč. Keďže už trénuje s tímom na ľade, tak aj on sa k nám pripojí do prípravy. Pokiaľ ide o ostatných hráčov, tak tí sú zdravotne v poriadku. Pokiaľ ide o ich momentálnu formu, tak hráčov sledujeme cez internet a tiež máme informácie od našich skautov, s ktorými každoročne spolupracujeme," povedal Bokroš.

Vyradia ešte piatich hráčov

Pred MS do 20 rokov musí Ernest Bokroš určiť 23 hráčov, ktorí sa predstavia na prestížnom podujatí. "V zámorí budeme trénovať s piatimi kompletnými päťkami a tromi brankármi. Následne, tak ako každý rok, nás bude čakať ťažká a nevďačná úloha vyradiť piatich hráčov," objasnil rodák z Karvinej.

"Musím povedať, že tento rok bola kvalita viac vonku než doma. Avšak ďalší chlapci dostali šancu. Mali sme tu brankárov, ktorí by bez projektu nikdy nechytali mužskú súťaž. Chlapci odchytali vyše tridsať zápasov v seniorskom hokeji. Keby nebol projekt, tak by boli chytali len v juniorskej súťaži, čo je obrovský rozdiel. Áno, súhlasím, výsledky v extralige neboli v tejto sezóne také, ako sme si predstavovali, na druhej strane podstatná je pre nás príprava na vrchol sezóny," dodal Bokroš.

Slovenská výprava odletí do Kanady v sobotu 15. decembra. Svetový šampionát hráčov do 20 rokov sa uskutoční od 26. decembra 2018 do 5. januára 2019 v kanadských mestách Victoria a Vancouver. Súpermi Slovákov budú v B-skupine Američania, Švédi, Fíni a Kazachovia.

Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie hráčov do 20 rokov na druhú fázu záverečnej prípravy pred MS tejto vekovej kategórie: Brankári: Samuel Hlavaj (HK Orange 20), Jakub Kostelný (HK Dukla Trenčín/MŠK Púchov), Juraj Sklenár (HK Orange 20) Obrancovia: Dávid Boldižár (HK Orange 20), Daniel Demo (HF Lulea/Švéd.), Marcel Dlugoš (HK Orange 20), Martin Fehérváry (HV 71 Jönköping/Švéd.), Andrej Golian (HK Orange 20), Marek Korenčik (HF Lulea/Švéd.), Martin Kupec (HK Orange 20), Enrik Švec (HK Orange 20), Adam Žiak (TuTo Hockey/Fín.), Michal Ivan (Acadie-Bathurst Titan, Kan./QMJHL) Útočníci: Jozef Baláž (HC Poruba/ČR), Miloš Fafrák (HK Orange 20), Oliver Giertl (HK Orange 20), Miloš Kelemen (HKM Zvolen), Andrej Kollár (HK Orange 20), Filip Krivošík (HPK Hämeenlinna/Fín.), Adam Liška (HC Slovan Bratislava/KHL), Pavol Regenda (Växjö Lakers/Švéd.), Maxim Čajkovič (Saint John Sea Dogs, Kan./QMJHL), Patrik Hrehorčák (Rouyn-Noranda Huskies, Kan./QMJHL), Oliver Okuliar (Sherbrooke Phoenix, Kan./QMJHL), Martin Pospíšil (Sioux City Musketeers, USA/USHL), Adam Ružička (Sarnia Sting, Kan./OHL), Miloš Roman (Vancouver Giants, Kan./WHL), Andrej Kukuča (Seattle Thunderbirds, USA/WHL) Realizačný tím: Roman Ulehla (manažér), Ernest Bokroš (hlavný tréner), Ivan Feneš, Milan Pažítka (obaja asistenti trénera), Peter Kosa (tréner brankárov), Patrik Michnáč (video tréner), Štefan Eperješi (lekár), Rastislav Ladecký, Ľuboš Ondrejka (obaja maséri), Jakub Homoľa (médiá)





