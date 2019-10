Slovenská „21“ podľahla o rok mladším Nórom, nevypracovala si výraznejšiu gólovú príležitosť

DUNAJSKÁ STREDA 26. marca (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov podľahli v utorňajšom prípravnom zápase o rok mladším hráčom Nórska 0:2.

Zverenci trénera Adriána Guľu v Dunajskej Strede už pred prestávkou prehrávali o dva góly - najprv sa v 38. min presadil z bezprostrednej blízkosti bránky Erling Braut Haaland, na ktorého pár sekúnd pred koncom prvého dejstva nadviazal kapitán hostí Leo Östigard.

Mladí Slováci sa do výraznejšej gólovej príležitosti nedostali a duel dohrávali od 62. min bez vylúčeného Christiána Herca. Slovenskej "dvadsaťjednotke" sa nepodarilo nadviazať na piatkové víťazstvo 4:3 nad rovesníkmi z Grécka a z druhého stretnutia v marcovom asociačnom termíne vyšli naprázdno.

Medzištátny prípravný futbalový zápas Dunajská Streda, utorok: Slovensko "21" - Nórsko "20" 0:2 (0:2) Góly: 38. Haaland, 45.+ Östigard, ŽK: 21. Pokorný, 26. M. Šulek, 32. Herc, 48. M. Adamec, 55. Boženík - 58. Haaland, 90.+ Hadzic, ČK: 62. Herc po druhej ŽK, rozhodovali: Orel (ČR) - Gallo, Vitko (obaja SR), 874 divákov Zostavy: Slovensko "21": M. Vantruba (46. S. Petráš) - M. Šulek, Vaško (46. M. Bednár), M. Oravec, M. Vojtko (46. B. Sluka) - Pokorný (46. D. Strelec) - Herc, M. Adamec (60. Špyrka) - Tupta (66. Dancák), Boženík (85. M. Kmeť), Tomič (60. J. Švec) Nórsko "21": Lund - Frederiksen (76. Ranger), Börkeeiet, Östigard - Mickelson (76. Borchgrevink), Vetlesen (85. Myhre), Svendsen (76. Hadzic), Kitolano - Markovic (66. Thorstvedt), Haaland, Brynhildsen (66. Hauge)

I. polčas

Od úvodných minút mali loptu viac na kopačkách hosťujúci Nóri. V 4. min sa do prvej nebezpečnejšie vyzerajúcej situácie dostal hrotový útočník Haaland, ktorý sa pretlačil cez Vaška a sám postupoval na brankára Vantrubu, slovenský gólman však stihol včas vybehnúť a prikryť loptu.

V 28. min došlo k podobnej situácii, keď sa po skvelej prihrávke od Kitolana ocitol pred bránkou domácich osamotený Markovic, z hranice bieleho bodu aj pre odskok lopty minul Vantrubovu bránku. Slovenskí juniori si vážnejšiu príležitosť vypracovali o minútu neskôr, keď Tupta vysúval Adamca peknou "uličkou", avšak druhý menovaný hráč o krok nedočiahol na loptu.

Následne to skúšal Pokorný strelou z hranice šestnástky po individuálnom prieniku, ale lopta putovala vysoko nad. Nóri gólovo udreli v 38. min, keď centrovanú loptu do šestnástky posunul hlavičkou kapitán Östigard na nikým nekrytého Haalanda, ktorý z bezprostrednej blízkosti prekonal Vantrubu - 0:1.

Nórska "dvadsiatka" ešte pred prestávkou skórovala aj druhýkrát, v posledných sekundách prvého polčasu si na Vetlesenov center z rohového kopu šikovne nabehol Östigard a hlavou zvýšil na 2:0.

II. polčas

Účastník tohtoročných MS hráčov do 20 rokov zo severu Európy pokračoval v tlaku aj po zmene strán. Brynhildsen v 57. min dostal presný center za obranu a mohol pridať tretí gól, včas ho však križoval Šulek a nórsky útočník poslal strelu iba nad bránku striedajúceho gólmana Slovákov Petráša.

Tím SR "21" si následne ešte viac skomplikoval ambície na dobrý výsledok. Herc musel v 62. min "zatiahnuť ručnú brzdu" pri bleskovej kontre Haalanda a po druhej žltej karte sa porúčal predčasne pod sprchy. Slovenská "dvadsaťjednotka" mohla následne okamžite inkasovať tretí raz, avšak Borkeieet z bezprostrednej blízkosti hlavičkoval iba do Petráša.

Následne sa v 65. min "preštrikoval" cez domácu defenzívu Haaland a prihral Markovicovi, ktorý z približne dvoch metrov pálil opäť iba do slovenského gólmana v službách MŠK Žilina. Do dobrej pozície sa dostal aj striedajúci Thorsveld v 71. min, ktorý spadol v pokutovom území domácich a pýtal si pokutový kop, avšak rozhodca vyhodnotil situáciu ako faul na Petráša.

Nádejnejšiu príležitosť na kontaktný gól si spomedzi zverencov trénera Adriána Guľu vypracoval iba Strelec, ktorý z dobrej pozície v šestnástke hostí pálil iba do obrancov súpera. Dobre brániaci Nóri si výsledok postrážili a v Dunajskej Strede zvíťazili 2:0.

Hlasy:

Adrián Guľa (tréner SR "21"): "Zápas bol vysokou školou toho, ako má vyzerať technicky, takticky aj fyzicky pripravený hráč. Súper bol určite lepšie nachystaný, my sme chceli za stavu 0:2 ešte so zápasom niečo urobiť, boli sme však pomalí v práci s loptou aj v postupe dopredu. Na tom musíme ešte intenzívne pracovať, pretože nie sme úplne nastavení na náročný systém hry, aby sme ho dokázali udržať dlhodobo."

Martin Vantruba (brankár SR "21"): "Očakávali sme od súpera presne to, čo aj hral - silný pressing, ktorý nám robil problémy. Paradoxne sme inkasovali zo štandardných situácií, ktoré sme si neustrážili. Keby sme tak učinili, mohlo byť 0:0. Prvý gól som dostal prakticky do prázdnej bránky. Pri druhom som nedočiahol na hlavičku súpera, i keď som sa naťahoval. Östigard trafil loptu skvelo. Treba si tie góly zanalyzovať, ja viem na sebe, že niektoré situácie som mohol pokryť lepšie, nebol som pri nich stopercentný."

Jakub Švec (útočník SR "21"): "Mali sme o súperovi všetky informácie a štýlom hry nás neprekvapil. Nebrali sme do úvahy ani to, že Nóri boli o rok mladší, chceme ísť totiž do každého zápasu naplno. Dnes to ale nevyšlo. Musíme zlepšiť individuálne výkony, poriadne trénovať a pripraviť sa precízne na ďalšie stretnutia."

Róbert Boženík (útočník SR "21"): "Zápas nám ukázal, kam smeruje európsky futbal. Súper mal dobrú kvalitu, bol často v prečíslení, my sme sa zase veľakrát vyskytli v ofsajde. Po polčase sme si povedali, že hráme naďalej, ako keby bolo 0:0. Mali sme totiž mentalitu ako v piatok proti Grécku, proti ktorému sme boli lepším tímom. Nad ním sme strhli víťazstvo na svoju stranu v závere. teraz nás vylúčenie Herca určite zbrzdilo. V dnešnom zápase sme nevedeli zareagovať na rozostavenie súpera a inkasovali sme dvakrát zo štandardných situácií, to sa nám do budúcna stávať nemôže."

