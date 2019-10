Slovan zvíťazil v Žiline o triedu a definitívne sa stal šampiónom Fortuna ligy

ŽILINA 14. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 4. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy 2018/2019 na trávniku MŠK Žilina 3:0 a v šesťzápasovom predstihu definitívne spečatili zisk majstrovskej trofeje.

"Belasí" momentálne majú pred druhými Dunajskostredčanmi nepreklenuteľný 19-bodový náskok (70, resp. 51 bodov). Tretí Žilinčania po nedeľňajšej prehre zaostávajú za čerstvým šampiónom už o 22 bodov.

"Slovanisti" oslavujú titul po piatich rokoch, predtým naposledy triumfovali ešte v ročníku 2013/2014. V novodobej ére samostatnej SR ukoristili rekordnú deviatu trofej a už o dva primáty sa odpútali od Žiliny, kotrá má v zbierke 7 titulov.

V nedeľňajšom dueli hostí pod Dubňom už do polčasovej prestávky nasmeroval za "majstrovským" víťazstvom Mohammed Rharsalla Khadfi "Moha".

V 21. min po nezištnej prihrávke Slovinca Andraža Šporara otvoril skóre duelu a krátko pred koncom úvodného dejstva v 41. min "zavesil" strelou pod brvno žilinskej bránky. Po zmene strán v 62. min pridal tretí gól Bratislavčanov chorvátsky stredopoliar Marin Ljubičič.

Futbalisti ŠK Slovan sú dlhodobo suverénni v sezóne 2018/2019 v najvyššej slovenskej súťaži. V doterajších 26 dueloch ešte neprehrali (bilancia: 22 - 4 - 0, skóre 67:21), ťahajú sériu desiatich víťazných stretnutí po sebe a šnúru bez prehry natiahli už na 28 ligových zápasov.

Hráči Slovana zatiaľ naposledy odchádzali z trávnika bez trojbodového zápisu 24. novembra 2018 po domácom dueli na Pasienkoch proti MFK Ružomberok (1:1) v rámci 16. kola základnej časti Fortuna ligy.

Na trávniku súpera majú "belasí" fantastickú bilanciu v ligovom ročníku 2018/2019 - naplno zabodovali vo všetkých trinástich vystúpeniach.

V tejto sezóne sa v troch vzájomných meraniach síl Slovana a Žiliny zrodili zakaždým víťazstvá bratislavského tímu.

Predtým v 7. kole základnej časti Fortuna ligy prehrali 1. septembra 2018 futbalisti Žiliny doma tesne 0:1 gólom Kornela Salátu zo 69. min, v poslednom jesennom 18. kole si hráči Slovana ešte na Pasienkoch 8. decembra 2018 poradili so žilinským protivníkom presvedčivo 5:2, keď po hodine hry viedli 5:0.

Fortuna liga 2018/2019

nadstavbová časť - skupina o titul - 4. kolo - nedeľa:

MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:2)

Góly: 21. a 41. Moha, 62. Ljubičič, ŽK: 44. Sluka (Žilina), rozhodovali: Kráľovič - Benko, Štrbo, 5478 divákov

Zostavy:

Žilina: D. Holec - Kaša, Králik (46. Anang), Minárik - Majdan (46. Mihalík), Káčer, I. Díaz, Sluka - Tomič, Balaj (69. Boženík), Škvarka

Slovan: Greif - Medveděv, Bajrič, Božikov, Suchockij - Ljubičič, De Kamps (72. Rabiu) - Dražič (81. Strelec) - Čavrič (87. Cmiljanič), Šporar, Moha

Hlas (zdroj: Orange Sport):

Jaroslav Kentoš (tréner Žiliny): "Pre našich mladých chlapcov to boli veľké skúsenosti. Niektorí ešte nehrali takýto zápas. V defenzíve to z našej strany nebol dobrý výkon, Slovan však má veľkú kvalitu. Súper sa ujal vedenia a proti takému mužstvu sa to ťažko otáča. Naše chyby možno pramenili z nervozity, neviem si to vysvetliť. Po zmene strán za nepriaznivého stavu 0:2 sme chceli s výsledkom niečo urobiť. Ak by sa nám podarilo skórovať a streliť kontaktný gól, vrátili by sme sa do stretnutia. Šance sme však nepremenili. Naopak, Slovan dal gól na 3:0 a prakticky ´zavrel´ zápas."

Držitelia titulu v ére samostatnej SR

9 - Slovan Bratislava (1994, 1995, 1996, 1999, 2009, 2011, 2013, 2014, 2019)

7 - MŠK Žilina (2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2012, 2017)

2 - Inter Bratislava (2000, 2001), 1. FC Košice (1997, 1998), Artmedia Bratislava/Petržalka (2005, 2008), AS Trenčín (2015, 2016)

1 - MFK Ružomberok (2006), FC Spartak Trnava (2018)