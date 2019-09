Slovan v predstihu jesenným majstrom Fortuna ligy, „belasí“ potvrdili výbornú bilanciu

MYJAVA 2. decembra (WebNoviny.sk) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa stali v predstihu držiteľmi jesenného primátu v najvyššej slovenskej súťaži 2018/2019.

"Belasí" po sobotňajšom presvedčivom víťazstve 3:0 na ihrisku v Myjave proti "domácemu" AS Trenčín majú po predposlednom jesennom 17. kole na čele tabuľky Fortuna ligy 43 bodov, druhá Dunajská Streda po remíze 2:2 v Žiline zaostáva za Slovanom o 8 bodov.

Víťazstvo mohlo byť ešte výraznejšie

Hráči Slovana potvrdili stopercentnú bilanciu na trávnikoch súpera a zvládli aj ôsmy ligový duel "vonku" v tejto sezóne. Zverencov trénera Martina Ševelu nerozladila ani skutočnosť, že zápas v Myjave sa začal s miernym meškaním, keďže usporiadatelia museli dať do poriadku hraciu plochu. Na ťažkom teréne sa však favorit aj tak presadil a už po polhodine hry viedol 2:0. Vedúci gól strelil slovinský útočník Andraž Šporar, so 14 presnými zásahmi najlepší kanonier tejto sezóny Fortuna ligy. V 27. min pridal druhý gól hostí Marin Ljubičič a po zmene strán uzavrel stav stretnutia v 59. min marocký krídelník Moha.

"Lepšie sme sa prispôsobili chladnému počasiu a náročnému terénu. Mali sme výborný vstup do zápasu, na začiatku sme otvorili skóre a do prestávky sme mali ešte dostatok šancí, aby bol náš náskok výraznejší než dvojgólový. Hráčov sme upozorňovali, že súper po zmene strán prestrieda a bude riskovať, pričom sme sa chceli vyhnúť scenáru z Nitry, kde sme nezachytili vstup do druhého polčasu a strachovali sa o výsledok. Teraz to bolo presne naopak. Výborne fungovala defenzívna činnosť v podaní celého nášho mužstva, podali sme zodpovedný, disciplinovaný výkon a zároveň sme boli nebezpeční smerom do ofenzívy. Súpera sme pustili len do náznakov príležitostí, naopak, naše víťazstvo mohlo byť ešte výraznejšie," cituje klubový web Slovana vyjadrenie trénera Martina Ševelu, ktorý ešte doplnil: "Išli sme do Myjavy s cieľom zavŕšiť stopercentnú jesennú bilanciu na ihriskách súperov, a to sa nám podarilo. Sme jesennými majstrami, ale to je len polovica cesty, rozhodujúce je poradie na konci súťaže, nie v jej polovici. Teraz sa tešíme z víťazstva a plne sa koncentrujeme na posledné jesenné kolo doma so Žilinou.“

Jednoduchú hru do bodky preniesli do zápasu

Po príchode z Dunajskej Stredy odohral Marin Ljubičič siedmy ligový duel za "belasých", gólovo sa presadil druhýkrát.

"Keď útočíme, tak si vpredu hľadám voľný priestor a pohybom si pýtam loptu. Dávid Holman mi poslal skvelú prihrávku. Prebral som si loptu a už som len namieril k žrdi. Z gólu sa teším, no prvoradé je, aby Slovan vyhrával, až potom sa môžeme pozerať na štatistiky jednotlivcov," skonštatoval 30-ročný chorvátsky stredopoliar a k sobotňajšiemu myjavského súboju s Trenčínom ešte dodal: "Ihrisko bolo zasnežené a predovšetkým zľadovatené. V šatni sme si pred zápasom povedali, že na takomto teréne potrebujeme hrať najmä jednoducho a bez zbytočných chýb. Do bodky sme to preniesli do zápasu, hrali sme rozumne a nič sme si nekomplikovali. Mohli sme vyhrať aj výraznejším rozdielom, proti Trenčínu je však 3:0 skvelý výsledok." .

Protivník ťažil z nefungujúcej stopérskej dvojice

Futbalisti AS Trenčín nezvíťazili v ostatných deviatich ligových dueloch, pripísali si v nich iba jediný bod - po siedmich prehrách remizovali v 16. kole na Žitnom ostrove s domácou Dunajskou Stredou 0:0. V sobotu prišla v prechodnom domovskom "stánku" hladká trojgólová trenčianska prehra so Slovanom Bratislava. Výsledkový obrat AS nenastal ani od konca októbra po odchode holandského lodivoda Ricarda Moniza, ktorého v ostatných štyroch ligových kolách nahradil jeho bývalý asistent Vladimír Cifranič.

"Náš vstup do zápasu bol veľmi zlý, hneď prvý útok bratislavského súpera sa skončil gólom. Každá kolmá lopta v podaní Slovana nám robila obrovské problémy. Protivník ťažil aj z toho, že nám nefungovala stopérska dvojica," uviedol 43-ročný trenčiansky kouč Cifranič a dodal: "Celkovo sme na ihrisku pôsobili veľmi zle, boli sme málo agresívni. Mali sme nejaké náznaky šancí, možno tá Bukariho bola vážnejšia, ale to bolo všetko. Po zmene strán sme chceli niečo zmeniť, ale boli sme málo nebezpeční. Slovan vyhral zaslúžene."

AS Trenčín figuruje v tabuľke Fortuna ligy na 9. mieste s 18 bodmi, teda mimo hornej šestky, ktorá bude po skončení základnej časti a 22 kolách bojovať v "desaťkolovej" nadstavbe v skupine o titul. Na 6. miesto Nitry majú hráči AS trojbodový odstup.

