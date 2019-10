Slovan utŕžil prehru od hráčov Víťaza Podoľsk, rozhodnuté bolo už po úvodnej tretine

BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali s hráčmi Víťaza Podoľsk 1:3 v domácom piatkovom stretnutí Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). "Belasí" prehrávali po úvodnej tretine 0:3 a to už bolo rozhodujúce.

Dva góly hostí strelil niekdajší 40-gólový strelec NHL Alexander Siomin, jeden presný zásah pridal v 14. min bieloruský obranca Iľja Šinkevič. Domáci znížili na konečných 1:3 z ich pohľadu v 31. min zásluhou kanadského útočníka Kyla Chipchuru. Duel sa hral v komornej atmosfére, cestu do Arény Ondreja Nepelu si našlo 5 237 divákov.

Slovan Bratislava : Štěpánek (7. Čiliak) - Sersen, Jánošík, M. Grman, Klok, Bačík, Gélinas, Švarný - C. Rau, Taffe, Červený - M. Lunter, M. Sukeľ, Liška - Lamper, Hrnka, Chipchura - Kelemen, Buc, M. Sloboda - Baranov

Góly : 31. Chipchura (C. Rau, Sersen) - 1. A. Siomin, 7. A. Siomin (M. Aaltonen, Řepík), 14. Šinkevič (Švec-Rogovoj, Kokarev)

Úvodné dva góly stretnutia padli po chybách v obrane domácich. Už po 60 sekundách sa presadil Alexander Siomin, ktorý strelil v 7. min aj druhý gól hostí.

Jakuba Štěpánka vystriedal v bránke Slovana Marek Čiliak, ktorý si udržal čisté konto len do 14. min. Tretí gól Víťaza strelil bieloruský obranca Iľja Šinkevič strelou od modrej čiary. Slovan v závere tretiny dostal výhodu presilovej hry, na gól ju však nevyužil.

Domáci nedokázali dostať puk do bránky Podoľska v úvodných desiatich minútach II. dvadsaťminútovky, raz tam však skončil útočník Patrik Lamper. Gól na 1:3 z pohľadu „belasých“ prišiel v čase 30:07.Chad Rau sa dostal k puku po vyrazenej strele Michala Sersena a posunul ho lepšie postavenému Kylovi Chipchurovi, ktorý nezaváhal a znížil stav stretnutia.

Slovan mal v záverečnej tretine niekoľko šancí, na zníženie či vyrovnanie ich však nedokázal využiť. "Belasým" sa nepodarilo skórovať ani pri záverečnej hre bez brankára. Naopak, takmer inkasovali pri strele Pavla Černova, ten však minul opustenú bránku domácich.

Hlasy:

Vladimír Országh (tréner Slovana): "Gratulujem súperovi k víťazstvu, bolo zaslúžené. Dostali sme dva rýchle góly a kým sme sa do toho dostali, uplynulo pol zápasu. Súper bol silný na puku, my sme sa, naopak, ťažko presadzovali. Chýbalo mi aj zanietenie a odhodlanie, v domácom zápase by emócie nemali chýbať."

Valerij Belov (tréner Viťaza): "Sme radi, že sme dokázali zvíťaziť. Som hrdý na mojich zverencov, že si udržali vedenie. Získali sme dôležité body, ktoré veľmi potrebujeme."

Adam Liška (hráč Slovana): "Vždy je o čo hrať, aj za nepriaznivého stavu. Nemôžeme si dovoliť odohrať striedanie, keď by sme nešli naplno. Prvý gól beriem na seba, Siomin mi tam zobral puk."

Marek Čiliak (brankár Slovana): "Musíme zlomiť túto sériu prehier. Dostali sme sa do toho sami a sami sa z toho musíme vyhrabať. Musíme niečo zmeniť a ísť nabudúce naplno. Dnes to bola katastrofa."