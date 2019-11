Slovan sa dohodol s hráčmi na vyrovnaní dlhov, dostal odporúčanie na pôsobenie v Tipsport lige

1.8.2019 (Webnoviny.sk) - Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) informoval Ligovú radu, aby odporučila udelenie licencií všetkým trinástim klubom, ktoré sa uchádzali o účasť v nadchádzajúcej sezóne najvyššej súťaže Tipsport ligy.

Figuruje medzi nimi aj Slovan Bratislava, ktorý sa na poslednú chvíľu dohodol so všetkými hráčmi a členmi realizačného tímu na vyrovnaní záväzkov z minulosti. "Belasí" pôvodne dlhovali finančné prostriedky až 67 osobám, ale so všetkými napokon našli riešenie situácie a po sedemročnej prestávke sa vrátia medzi slovenskú elitu.

Situácia je stále citlivá

"Slovan preukázal splnenie podmienok, keďže sa dohodol aj s poslednými štyrmi hráčmi. Dvom už fyzicky nabehli peniaze na účet, ďalší dvaja čakajú na dokončenie bankových prevodov. Situácia okolo Slovana je stále citlivá, pretože evidujeme sumu okolo 2,3 milióna eur, ktorá by mala byť splatená. Niektoré podlžnosti môžu byť doplatené do konca decembra, ďalšie do konca budúcoročného apríla," objasnil novinárom na úvod generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček.

Bratislavčania stále nemajú nič vyhraté. Ak aj licenciu dostanú, musia doplatiť svoje záväzky. Ak by k tomu nedošlo, dostali by sa opäť do problémov. "Po prvé je tu právny rozmer. Ak by Slovan nesplatil dlhy, dostal by sa do konkurzu. Zároveň mu hrozí to, že môže dôjsť k odobratiu licencie. Teraz je to na Slovane, aby napĺňal svoje sľuby. My budeme apelovať na hráčov, aby nám každé porušenie podmienok dávali na vedomie," pokračoval Valíček.

Odporúčanie musí dodať Ligová rada

Odporúčanie na udelenie licencií pre Slovan aj ostatné kluby najvyššej súťaže musí ešte dodať aj nový riadiaci orgán Tipsport ligy - Ligová rada. Tá by mala fungovať v zložení Miroslav Šatan, Igor Guryča a Richard Lintner. Jej fungovanie však musí ešte vo štvrtok chváliť VV SZĽH. V priebehu ďalšieho týždňa by následne malo dôjsť k pripraveniu podkladov na udelenie licencií a tie s najväčšou pravdepodobnosťou potvrdí výkonný výbor do 15. augusta.

Slovenská najvyššia hokejová súťaž mala v minulej sezóne dvanásť stabilných účastníkov. Jedenásť z nich v lige zostalo, zostupujúcu Žilinu nahradil nováčik z Michaloviec a trinástym tímom sa stal Slovan. Prvýkrát od ročníka 2007/2008 nebude súčasťou Tipsport ligy tím slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov. Projekt "dvadsiatky" po skončení minulej sezóny zanikol, v tej nasledujúcej absolvuje centralizovanú prípravu mužstvo SR "18".





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !