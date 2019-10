Slovan podal dobrý výkon proti Wolverhamptonu, Greifa mrzel prvý inkasovaný gól

25.10.2019 (Webnoviny.sk) - Sedemnásťkrát odchádzali futbalisti Slovana Bratislava zo zrekonštruovaného Tehelného poľa v súťažnom zápase bez prehry. Zmenil to až anglický tím Wolverhampton Wanderers. V treťom kole tohtosezónnej edície Európskej ligy UEFA otočil nepriaznivé skóre a pri svojej premiérovej súťažnej konfrontácii so slovenským protivníkom získal dôležité tri body za víťazstvo 2:1. Vďaka nemu sa v tabuľke K-skupiny prepracoval na druhé miesto, pričom na vedúcu Bragu stráca iba jeden bod.

S každým tímom môžu hrať

Slovan mal zápas veľmi dobre rozohraný, keďže v 11. min otvoril skóre Andraž Šporar. Zlomový sa však ukázal byť úsek hry medzi 58. až 64. min, v ktorom "belasí" dvakrát inkasovali. Najmä vyrovnávajúci gól z kopačky Romaina Saissa brankára Dominika Greifa veľmi mrzel.

"Zbytočne sme stratili loptu prihrávkou do stredu ihriska. Tá strela prešla Myentymu (Abenovi, pozn.) medzi nohy a keď som potreboval rýchlo reagovať, tak som sa pošmykol. Bola to súhra viacerých smolných okolností," vyjadril sa v priestoroch mixzóny 22-ročný gólman.

Bratislavský rodák po tesnej prehre len ťažko hľadal slová. Podľa neho nepredviedol úradujúci slovenský majster zlý výkon, no istým spôsobom napodobnil českého šampióna zo stredajšieho zápasu Ligy majstrov.

"Myslím si, že sme neurobili nič zle. Jednoducho sme mali smolu, napríklad ako Slavia v zápase proti Barcelone. Tiež si jej hráči môžu povedať, že hrali dobre, ale čo z toho, keď nemajú body. Každopádne, presvedčili sme sa, že s každým tímom môžeme hrať vyrovnanú partiu a aj vyhrať," skonštatoval Greif.

Traoré narobil Slovanu problémy

Tréner Nuno Espírito Santo poslal v 46. min na trávnik španielskeho útočníka Adamu Traorého. Ten v nedávnom súboji najvyššej anglickej ligovej súťaže dvoma gólmi rozhodol o triumfe nad Manchestrom City (2:0) a veľké problémy narobil aj obrane Slovana.





"Je to veľmi rýchly a dobrý futbalista. Keď urobili zmeny v zostave, bolo to pre nás náročnejšie. Spravili sme nejaké chyby, ale to patrí k futbalu. Máme ešte tri zápasy, na ktoré sa musíme skoncentrovať," uviedol kapitán domáceho tímu Vasil Božikov.





Zápas s aktuálne 13. tímom anglickej Premier League sledovalo na Tehelnom poli viac než 20-tisíc fanúšikov, z toho drvivá väčšina boli deti do 14 rokov. Tie sa postarali o skvelú atmosféru, ktorá nenechala chladným ani brankára Dominika Greifa.





"Deti boli opäť fantastické. Niekoľkokrát som mal zimomriavky a určite aj vzhľadom na vynikajúcu atmosféru si zápas zaslúžil trošku lepší koniec. Chcel by som sa deťom poďakovať, keďže niektoré merali cestu cez celé Slovensko. Škoda, že tomu chýbal happyend," dodal Greif.

