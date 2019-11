Slovan inkasoval vo Viedni ďalší výprask, Petrohradu dovolil vsietiť sedem gólov

VIEDEŇ 28. októbra (WebNoviny.sk) - Hokejistom Slovana Bratislava vonkoncom nesvedčalo domáce prostredie v rakúskej Viedni v rámci Kontinentálnej hokejovej ligy.

V dvoch zápasoch proti elitným ruským tímom slovanisti nezískali bod a dokonca nestrelili gól. Po piatkovej prehre 0:9 z CSKA Moskva si v nedeľu odniesli z Erste Bank Areny o niečo menší výprask 0:7. Spolu s predchádzajúcimi dvoma nezdarmi na ľade v Soči a v Moskve so Spartakom majú "belasí" z posledných štyroch duelov vysoko negatívne skóre 3:24.

Dva góly víťazného tímu vo Viedni strelil Sergej Plotnikov, po jednom pridali Patrik Hersley, Jarno Koskiranta, Dinar Chafizulin, Andrej Kuzmeno a na konečných 7:0 pre Petrohrad pečatil 22 sekúnd pred koncom III. tretiny Oleg Li.

Dva súťažné zápasy vo Viedni boli súčasťou projektu vedenia súťaže World Games na popularizáciu KHL v krajinách, kde predtým ešte nezavítala. Slovan odohrá najbližší duel KHL už na pravom domácom ľade v Bratislave proti Sibiru Novosibirsk.

Zverenci Vladimíra Országha neuspeli už štvrtýkrát po sebe a opäť im o čosi kleslo sebavedomie podporené predchádzajúcou víťaznou šnúrou 5 zápasov. "Belasí" majú po 24 zápasoch na konte 18 bodov a v tabuľke Západnej konferencie KHL im patrí 9. miesto. SKA Petrohrad má o 17 bodov viac bodov ako Slovan a je o bod druhý za lídrom Západnej konferencie CSKA Moskva.

Kontinentálna hokejová liga (KHL)

nedeľa

HC Slovan Bratislava - SKA Petrohrad 0:7 (0:1, 0:2, 0:4) - hralo sa vo Viedni

Góly: 8. Hersley (Karpov, Gusev), 33. Koskiranta (Zemčionok, Gusev), 33. Plotnikov (Dergačiov), 41. Chafizullin (Ketov), 47. A. Kuzmenko, 49. Plotnikov (Karpov, Gusev), 60. Li (Ketov, Gavrikov)

Vylúčení: 7:1 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Soin, Gašilov - Viľugin, Palej, 5895 divákov

Zostavy:

Slovan: Štěpánek - É. Gélinas, Sersen, Bačík, Švarný, Grman, Meszároš, Klok - Řepík, M. Sukeľ, Červený - P. Lamper, C. Bailey, Liška - C. Rau, Taffe, M. Lunter - M. Sloboda, Chipchura, Hrnka

Petrohrad: Hellberg - Hersley, V. Gavrikov, Zub, Zubarev, Rundblad, Chafizullin, Zemčionok - Karpov, Koskiranta, Gusev - Barabanov, Byvalcev, A. Kuzmenko - Plotnikov, Malcev, Dergačiov - Ketov, Kablukov, O. Li

Hlasy:

Vladimír Országh (tréner HC Slovan Bratislava): "Rozdelil by som zápas do dvoch častí. V prvých dvoch tretinách sme hrali dobre, chlapci bojovali, odolali sme viacerým oslabeniam. Po štvrtom góle sa však niektorí vzdali, čo je pre mňa neakceptovateľné. Neexistuje to, že sa opustíme a necháme hrať súpera ďalej. Je to neférové voči tým hráčom, ktorí blokujú strely alebo voči brankárovi, ktorý predviedol viacero dobrých zákrokov. Ak by sme odohrali aj záverečnú časť hry s plným nasadením, mohol by som sa pozrieť svojim zverencom do očí. Tretia tretina sa jednoducho nemôže opakovať."

Iľja Vorobiov (tréner SKA Petrohrad): "Ďakujem organizátorom, že sa zápas uskutočnil v peknom meste ako je Viedeň a zároveň ďakujem fanúšikom, ktorí sa na tento duel prišli pozrieť. Naši hráči odviedli dobrú prácu, takže som spokojný. Na každý duel sa pripravujeme rovnako, ale bolo to niečo špeciálne. Atmosféra pripomínala hokej za starých čias."