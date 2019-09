Slovan chce proti Trenčínu naplno bodovať a potešiť fanúšikov, De Kamps očakáva zaujímavý zápas

"Myslím si, že pre fanúšikov to môže byť veľmi zaujímavý zápas. My chceme hrať futbal a uspieť ofenzívnym prejavom, Trenčín to má nastavené podobne. Čaká nás náročný protivník, ktorý má nespornú kvalitu. K úspechu sa dopracujeme iba tímovým výkonom, pri ktorom každý z nás nechá na ihrisku sto percent,“ povedal defenzívny stredopoliar ŠK Slovan Bratislava Joeri de Kamps v rozhovore pre klubový web.