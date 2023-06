Slovan čaká odveta proti Bazileju. Medveděv priblížil recept na postup

15.3.2023 (SITA.sk) - Český obranca slovenského futbalového klubu ŠK Slovana Bratislava Jurij Medveděv pred týždňom významne prispel k tomu, že „belasí" majú dobrú šancu predstaviť sa v jarnej vyraďovačke niektorého z európskych pohárov ako prvé slovenské mužstvo po 17 rokoch.

Mierna výhoda

Aj vďaka jeho gólu Slovan remizoval na pôde švajčiarskeho FC Bazilej 2:2, čo mu pred štvrtkovým odvetným zápasom osemfinále Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 na Tehelnom poli dáva miernu výhodu. Medveděv verí, že slovenský majster aj s podporou fanúšikov prvýkrát prenikne do štvrťfinále EKL.

„Myslím si, že v Bazileji sme odohrali naozaj dobrý zápas a dosiahli sme nádejný výsledok do odvety. Verím, že z tohto výsledku budeme doma ťažiť. Bude to určite výzva, no urobíme všetko pre to, aby sme postúpili," povedal rodák z Kazachstanu podľa klubového webu. Práve on v úvodnom dueli v Bazileji vyrovnal stav na 1:1.





„Bol som neskutočne rád. Najmä kvôli mužstvu, pretože sme prehrávali 0:1 a tento okamih nám veľmi pomohol. Aj zo mňa to spadlo, pretože dlhšie sa mi nedarilo skórovať, aj keď som mal veľké šance. Teraz to konečne vyšlo," vysvetlil Medveděv.

Tri súťažné duely

Zverenci trénera Vladimíra Weissa odohrali v aktuálnej sezóne už tri súťažné duely proti Bazileju, rovnakého súpera v jeseni v skupinovej časti zdolali 2:0 vonku a remizovali s ním 3:3 doma.

Klub z Tehelného poľa sa druhýkrát v tejto sezóne vrátil na miesto, kde zažil najúspešnejšiu chvíľu svojej bohatej histórie. Práve v Bazileji v sezóne 1968/1969 Slovan vo finále Pohára víťazov pohárov triumfoval nad španielskym tímom FC Barcelona (3:2).





„Najpodstatnejšie bude dodržiavať taktické pokyny a držať si dobrú organizáciu hry. Nemôžeme sa poblázniť a bezhlavo sa hneď ponáhľať za gólom. Potrebujeme hrať rozumne a byť silní na lopte. Verím, že potom sa nám podarí eliminovať silné stránky súpera a zároveň skórovať. Rovnako verím, že fanúšikovia budú opäť naším dvanástym hráčom a budú nás hnať dopredu. Spoločne to môžeme zvládnuť," myslí si Jurij Medveděv pred štvrtkovým stretnutím, ktoré sa začne o 18.45 h.

Prvé slovenské mužstvo

Slovan Bratislava je prvé slovenské mužstvo v jarnej vyraďovačke niektorého z európskych pohárov po 17 rokoch. V sezóne 2005/2006 nastúpila v šestnásťfinále Pohára UEFA Artmedia Bratislava proti bulharskému Levski Sofia.





V prvom domácom zápase, ktorý sa hral v Trnave, prehrala 0:1 a v odvete vonku podľahla súperovi 0:2. Artmediu vtedy viedol súčasný lodivod Slovana Vladimír Weiss.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

