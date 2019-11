Slovan Bratislava zdolal tesne Novosibirsk a ukončil sériu štyroch prehier

BRATISLAVA 1. novembra (SITA) - Hráči HC Slovan Bratislava triumfovali v domácom prostredí nad Sibirom Novosibirsk 3:2 v stretnutí Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Skóre súboja otvoril v prvej tretine útočník "belasých" Chad Rau. Sibir v druhej časti otočil dvoma gólmi stav vo svoj prospech.

Zverenci Vladimíra Országha uspeli po štyroch prehrách, v ostatných dvoch dueloch vo Viedni "nazbierali" skóre 0:16. Slovan je po 25 zápasoch na 10. mieste v tabuľke Západnej konferencie s 20 bodmi.

Kontinentálna hokejová liga

štvrtok

HC Slovan Bratislava - Sibir Novosibirsk 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Góly: 11. Ch. Rau (Chipchura, Meszároš), 53. Řepík (Taffe), 55. Ch. Rau (Ŕepík, Červený) - 24. Loginov (K. Alexejev, Pešechonov), 27. V. Komarov (Zyrianov)

Vylúčení: 1:5 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Lavrentiev, Gusev - Berseňov, Judin (všetci Rus.), 6642 divákov

Zostavy:

Slovan: Čiliak - É. Gélinas, Sersen, Grman, Meszároš, Bačík, Švarný, A. Jánošík - Řepík, Taffe, Červený - Liška, M. Sukeľ, Lunter - Lamper, T. Hrnka, M. Sloboda - C. Bailey, Chipchura, Ch. Rau

Novosibirsk: D. Taylor - K. Alexejev, Loginov, Demidov, Piganovič, Ignatovič, Naumov, I. Morozov, Savčenko - Šarov, Brulé, Peltola - Michajlov, Sajustov, Kazakov - Zyrianov, Romancev, Pervušin - Tkačenko, V. Komarov, Pešechonov





Hlasy:





Vladimír Országh (tréner Slovana): „Bol to pre nás veľmi náročný zápas. Po nezdaroch vo Viedni je to veľmi pozitívne, hoci sem dostali dva góly po chybách. Zabrali nám presilovky v pravej chvíli. Súper hral dobre. Víťazstvo sme veľmi potrebovali. Musím pochváliť celé mužstvo za bojovnosť a nezlomnosť až do konca. Po prehrách vo Viedni sme sa porozprávali, každý hráč sa mohol vyjadriť, riešili sme ako ďalej. Nebolo to však hodnotenie iba dvoch zápasov, ale celého doterajšieho priebehu ligy. Musíme vyrovnať výkonnosť. Veľakrát keď inkasujeme spadneme a ťažko sa nám dostáva naspäť do zápasu. Chalani bojovali až do konca. "





Alexander Andrijevskij (tréner Novosibirska): „Bol zo zvláštny zápas, najprv sme prehrávali, potom sme viedli. Znovu sme dostali góly a prehrali sme. Po vyrovnávajúcom zásahu som si vypýtal challenge, pretože sa mi zdalo, že bol ofsajd, ale evidentne nebol. Nasledoval za to trest. Beriem si výsledok zápasu na svoju zodpovednosť."





Marek Čiliak (brankár Slovana): „Nálada je oveľa lepšia ako po zápasoch vo Viedni. Hodili sme to za hlavu. Som rád, že sa nám podarilo zvíťaziť, je to veľmi dôležité. Odľahlo mi, že chalani po mojej chybe otočili duel. Ak by ten gól rozhodol zápas, bolo by to jednoznačne na mne. Je dôležité, že sme doma vyhrali. Do polnoci sa môžme tešiť, potom sa už musíme pripravovať na sobotňajší zápas."





Michal Řepík (útočník Slovana, autor gólu): „Presilovky nám veľmi pomohli. V hre piatich proti piatim to bolo vyrovnané a rozhodli práve presilové hry. Minule, keď sme triumfovali v Novosibirsku, tak sme sa chytili a dostali sa na víťaznú vlnu. Chceli by sme si to zopakovať. Čakajú nás nároční súperi a musíme sa na nich dobre pripraviť. Nebude to jednoduché, ale verím, že to zvládneme a získame čo najviac bodov."





Chad Rau (útočník Slovana, autor dvoch gólov): „Je skvelé, že po dvoch vysokých prehrách sme konečne zvíťazili. Myslím si, že sme odviedli výbornú robotu. Dokázali sme reagovať na zásahy súpera. Dal som dva góly, ale dostal som pred nimi skvelé prihrávky, musel som iba dobre zakončiť. Očakávam od seba viac. Verím, že môžem hrať lepšie."