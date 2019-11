Slovan Bratislava vo Fortuna lige stále bez prehry, majstrovská Trnava strelila Senici štyri góly

BRATISLAVA 20. októbra (WebNoviny.sk) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava dosiahli na Pasienkoch nad hráčmi FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble víťazstvo 3:1 v stretnutí 12. kola najvyššej slovenskej súťaže Fortuna ligy 2018/2019. Zverenci Martina Ševelu duel otočili z nepriaznivého stavu vo svoj prospech. V 18. min otvoril skóre z pokutového kopu stredopoliar hostí Tomáš Ďubek.

O desať minút neskôr vyrovnal slovinský kanonier Andraž Šporar a ešte v prvom polčase poslal "belasých" do vedenia Rharsalla Moha. Triumf domáceho tímu poistil v 71. min z penalty druhým zásahom Šporar. Slovan v aktuálnej sezóny Fortuna ligy ešte neprehral a s 30 bodmi je na čele tabuľky. Zlaté Moravce majú sedem bodov a sú na 11. priečke iba o skóre pred Senicou.

Oslabený Trenčín

Futbalisti Trenčína podľahli Nitre 0:1, keď jediný gól stretnutia strelil v 20. min nigérijský útočník hostí Taiwo Abdulrahman. Situácia sa pre Trenčín ešte viac skomplikovala v 70. min, keď dostal druhú žltú kartu obranca Peter Klečšík a duel sa preňho skončil predčasne. Oslabení Trenčania v závere nevyrovnali, zvýšiť vedenie sa nepodarilo ani hosťom. AS Trenčín neuspel už vo štvrtom stretnutí Fortuna ligy v sérii, FC Nitra zvíťazila po dvoch nezdaroch.

Dunajská Streda natiahla svoju víťaznú šnúru

Dunajskostredčania triumfovali nad hráčmi Podbrezovej tesne 3:2. Domáci kanonier Vakoun Issouf Bayo sa presadil ako prvý, o deväť minút neskôr vyrovnal Michal Obročník. V 21. min poslal do vedenia Podbrezovú skúsený Michal Breznaník. Krátko po zmene strán vyrovnal druhým zásahom Bayo. O troch bodoch pre domácich rozhodol v 85. min Zsolt Kalmár. Dunajská Streda triumfovala v ostatných štyroch zápasoch medzi slovenskou elitou, Podbrezová neuspela druhýkrát za sebou.

MŠK Žilina remizovala s hráčmi MFK Zemplín Michalovce 2:2. Skóre otvoril v 32. min domáci útočník Róbert Boženík, na rozdiel dvoch gólov zvýšil v 47. min Miroslav Káčer. V 67. min skóroval stredopoliar Michaloviec Jozef Turík. Keď už sa zdalo, že hostia si spod Dubňa neodvezú ani bod, v nadstavenom čase druhého polčasu sa gólovo presadil striedajúci Martin Regáli a stanovil nerozhodný výsledok. Žilina bodovala už v piatom stretnutí Fortuna ligy za sebou, v predošlých štyroch dueloch "šošoni" zvíťazili.

Senica na chvoste tabuľky

Trnava si poľahky poradila so Senicou 4:1. Úradujúci majster a slovenský zástupca v skupinovej fáze Európskej ligy 2018/2019 opäť nenastúpil v najsilnejšej zostave, no Mareka Bakoša pri strieľaní gólov adekvátne zastúpil Rakúšan Fabian Miesenböck. Najprv v 43. min po rohovom kope vymietol roh bránky a zvýšil na 2:0 a potom aj v 59. min zareagoval na kontaktný gól hostí a z rýchleho protiútoku stanovil na 3:1. V 62. min si mohol pripísať hetrik, no nepremenil penaltu. Záhoráci pôsobili odovzdane a so siedmimi bodmi sú naďalej poslední.

Sereď vyhrala v Nitre nad hráčmi MFK Ružomberok 3:1. Hráči Serede duel otočili v druhom polčase, keď strelili tri góly a neinkasovali už ani raz. Postupne sa presadili Adam Morong, Nikola Gatarič a Chris Marlon Ondong-Mba. Za hostí zaznamenal presný zásah stredopoliar hostí Matej Kochan.

Fortuna liga 2018/2019 – 12. kolo sobota AS Trenčín - FC Nitra 0:1 (0:1) - hralo sa v Myjave Gól: 20. Abdulrahman, ŽK: 47. Kleščík, 76. Skovajsa - 24. Šimončič, 64. Čeredničenko, 72. Niba, ČK: 70. Kleščík (Trenčín) po 2. ŽK, rozhodovali: Chmura - T. Vorel, Peter Kováč, 411 divákov Zostavy: Trenčín: Hrdlička - Yem, Kleščík, Mašovič, Skovajsa - El Mahdioui - Paur (41. Zubairu), Ubbink - Bukari (69. Kvocera), Antonio Mance (79. Čatakovič), Sleegers Nitra: Hroššo - Charizopulos, R. Križan, Pavol Farkaš, J. Chovanec - T. Kóňa (51. Čeredničenko), Šimončič - A. Fábry (39. Niba) - Abdulrahman, T. Vestenický (82. Macho), Chobot FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová 3:2 (1:2) Góly: 4. a 49. Bayo, 85. Kalmár - 13. Obročník, 21. Breznaník, ŽK: 75. M. Kuciak, 82. M. Bartoš, 88. Matúš Turňa (všetci Podbrezová), rozhodovali: I. Kružliak - Ádám, Roszbeck, 7515 divákov Zostavy: Dunajská Streda: Jedlička - Špiriak (46. Tretiakov), Šatka, Huk, Davis - Herc, M. Vida, Kalmár - Divkovič (90.+ Souleymane Koné), Bayo (89. T. Záhumenský), K. Vida Podbrezová: M. Kuciak - A. Mojžiš, Edge, M. Bartoš, Matúš Turňa (89. Galčík) - Obročník, M. Baran - Leško, Sedláček, Breznaník (60. Viazanko) - Matúš Mikuš (80. Opoku Bernadina) MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce 2:2 (1:0) Góly: 32. Boženík, 47. Káčer - 67. Turik, 90.+ Regáli, ŽK: 37. Kaša, 70. Šušnjar, 79. Fazlagič, 87. Anang - 68. Beskorovajnyj, rozhodovali: Smolák - Štrbo, Poláček, 1625 divákov Zostavy: Žilina: Holec - Anang, Šušnjar, Kaša, B. Sluka - Škvarka, Fazlagič, Káčer - I. Díaz (72. Tomič), Boženík, J. Mihalík (64. Holúbek) Michalovce: Kira - Beskorovajnyj, J. Carrillo, Grič - M. Kolesár, P. Kolesár (66. Cheick Diarra), Turik, Rota - I. Žofčák, Vaščák (52. Regáli) - Sulley ŠKF iClinic Sereď - MFK Ružomberok 3:1 (0:1), hralo sa v Nire Góly: 49. Morong, 58. Gatarič, 81. Ondong-Mba - 44. M. Kochan, ŽK: 26. Ventúra, 77. Morong, 90. Ľ. Michalík - 13. Kostadinov, 62. E. Daniel, 71. M. Kochan, 76. Mustedanagič, rozhodovali: Hrčka - Benko, P. Bednár, 490 divákov Zostavy: Sereď: Nwolokor - Sus, Ľ. Michalík, Menich, Loduha - Ventúra, Adekuoroye - Ulrich (80. Richnák), Pankaričan (72. Ondong-Mba), Gatarič (90.+ Nemanja Subotič) - Morong Ružomberok: Macík - D. Kružliak, J. Maslo, F. Twardzik, Urdinov - M. Kochan, Qose - E. Daniel, T. Kostadinov (60. Mustedanagič), Gál-Andrezly - Tandir (60. Š. Gerec) FC Spartak Trnava - FK Senica 4:1 (2:1) Góly: 43. a 59. Miesenböck, 6. E. Grendel, 73. Čanturišvili - 45.+ R. Dias, ŽK: 63. Miesenböck - 16. Petshi, 49. Otrísal, 67. Deretti, rozhodovali: Marhefka - Žákech, Galo, 3812 divákov Zostavy: Trnava: Chudý - A. Kadlec, Godál, Martin Tóth, M. Oravec - Greššák, Rada - E. Grendel (79. Schirtladze), Miesenböck (72. Ghorbani), Čanturišvili - Dangubič (58. Jirka) Senica: Taborda - C. Silveira, Otrísal, J. Kotula, R. Dias, Asmah - Klapan (46. Zezinho), Deretti, Petshi - Cuadros (67. Ségbé Azankpo), Castaňeda (75. Tešija) ŠK Slovan Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:1 (2:1) Góly: 28. a 71. Šporar (druhý z pok. kopu), 33. Moha - 18. Ďubek (z pok. kopu), ŽK: 17. Bajrič, 64. Ljubičič - 25. Richtárech, 40. Ďubek, rozhodovali: Ziemba - E. Weiss, Hrmo, 1160 divákov Zostavy: Slovan: Greif - Apau, Bajrič, Božikov, Suchockij - Ljubičič, de Kamps (69. Čavrič) - Holman (84. V. Savičevič) - Moha, Šporar, Dražič Zlaté Moravce-Vráble: M. Krnáč - Čögley, Práznovský, Banovič, Chren (86. K. Karlík) - Ewerton Paixao da Silva, Richtárech (77. Dimitrijevič), Ľupták, Brašeň - Ďubek (70. Duga) - Ľ. Urgela

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !