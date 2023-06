Slovan Bratislava remizoval v Bazileji a je v hre o postup do štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy

"Bol to ťažký zápas. Inkasovali sme skoro gól, čo sme nechceli, ale som rád, že sme sa z toho oklepali. Pred prestávkou sme inkasovali nešťastný gól, ale v kabíne sme si povedali, že nemôžeme vešať hlavy a budeme sa snažiť vyrovnať. To sa nám aj podarilo a v závere to bolo najmä o defenzíve, aj keď sme tam mali aj veľkú šancu. Nedali sme, ale dosiahli sme pred odvetou dobrý výsledok," povedal v prenose RTVS Šport autor prvého gólu hostí Jurij Medveděv.