Slovan Bratislava má ďalšiu novú posilu, panamský obranca Blackman prichádza od konkurenta

15.6.2023 (SITA.sk) - Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava priviedol do svojho A-mužstva mladého panamskému obrancu Césara Blackmana, ktorý má za sebou šesť rokov v konkurenčnom tíme úradujúceho vicemajstra FC DAC 1904 Dunajská Streda.

Ako informujú "belasí" na svojom webe, s 25-ročným pravým bekom podpísali zmluvu na tri roky. Po Rakúšanovi Kevinovi Wimmerovi je to druhý nový hráč v defenzíve Bratislavčanov.

Neuzavrel nový kontrakt s DAC

Blackman odohral v najvyššej slovenskej súťaži už 108 stretnutí a strelil v nich tri góly, dvakrát sa strelecky presadil v uplynulej sezóne. Na Slovensku doposiaľ pôsobil iba v Dunajskej Strede, kam prišiel ako 19-ročný v septembri 2017 z materského klubu Deportivo Universitario z rodnej Panamy.

Žiadnu trofej zatiaľ nezískal, no zvolili ho do fortunaligovej Jedenástky sezóny 2020/2021. S vedením DAC sa v lete nedohodol na novom kontrakte, ten starý by mu vypršal na konci júna.

Záujem na trhu bol veľký

"César Blackman je hráč, ktorý dlhodobo potvrdzoval svoje kvality u nášho veľkého rivala a konkurenta v boji o titul v Dunajskej Strede. Patril k ich stabilným oporám a svoje miesto si pravidelne zastáva aj na medzinárodnej úrovni vo farbách reprezentácie Panamy. V jeho prípade je absolútne zbytočne ho viac predstavovať, zaňho totižto hovoria výkony na ihrisku. Všetci dobre vieme, o akého špičkového futbalistu ide a ja som naozaj nesmierne rád, že sa nám dlhé a náročné rokovania nakoniec podarilo dotiahnuť do úspešného konca," povedal o Juhoameričanovi generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší, citoval ho klubový web.

Podľa rôznych správ sa o Blackmanove služby zaujímal belgický Anderlecht Brusel, nemenované portugalské kluby a údajne aj český majster Sparta Praha.

"O Césara bol na trhu naozaj veľký záujem, čomu sa rozhodne nedivím. Teším sa, že sa nám tento náročný boj podarilo vyhrať a môžem ho oficiálne privítať u nás. Verím, že bude obrovskou posilou pre našu defenzívnu formáciu a tým pádom celé mužstvo," doplnil Kmotrík.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.