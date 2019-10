Slovan Bratislava – Wolverhampton (Európska liga – online)

24.10.2019 (Webnoviny.sk) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali 1:2 s Wolverhamptonom Wanderers vo svojom treťom zápase v K-skupine Európskej ligy 2019/2020.

Slovenský majster bol na trávniku Tehelného poľa aktívnejší v prvom polčase a ujal sa vedenia po strele Andraža Šporara. Pre slovinského kanoniera to už bol štvrtý presný zásah v Európskej lige (dvakrát skóroval proti Besiktasu Istanbul a raz sa presadil aj v súboji so Sportingom Braga).

Po zmene strán však nastal výsledkový obrat. Najskôr z diaľky vyrovnal Romain Saiss a onedlho naňho nadviazal premeneným pokutovým kopom Raúl Jiménez. Zverenci Jána Kozáka najbližšie nastúpia v EL opäť proti rovnakému súperovi. Vo štvrtok 7. novembra o 21.00 h vyzvú Wolverhampton na Molineux Stadium.





Slovan Bratislava sa naposledy stretol s anglickým klubom v pohárovej Európe na jeseň roku 1997. V rámci Pohára víťazov pohárov 1997/1998 prehral na londýnskom Stamford Bridge s FC Chelsea 0:2 a rovnakým výsledkom v prospech favorita z Britských ostrovov sa skončil aj zápas v Bratislave. Domáci zápas na Tehelnom sledovalo 13 850 divákov. Vo štvrtok sa napriek trestu od UEFA očakáva návšteva viac ako 20-tisíc detí do 14 rokov.

V rovnakom čase prebiehal v „káčku“ aj súboj v Istanbule medzi Besiktasom a Sportingom Braga, v ktorom sa z triumfu tešil portugalský tím 2:1.





Európska liga 2019/2020

K-skupina

ŠK Slovan Bratislava – Wolverhampton Wanderers FC 1:2 (1:0)

Národný futbalový štadión (Tehelné pole)



Góly:

11. – 1:0 A. Šporar



58. – 1:1 R. Saiss



64. – 1:2 R. Jiménez (pok. kop)



Žlté karty: 4 – 3

45. D. Holman, 63. V. De Marco, 68. I. Rabiu, 86. J. Medveděv – 86. a 87. D. Jota, 90.+2 R. Jiménez



Žlté karty: 0 – 1

87. D. Jota (po 2. ŽK)



strely celkovo (na bránu): 8:10 (4:4) rohové kopy: 5:5, ofsajdy: 1:2, držanie lopty (v %): 45 – 55, rozhodcovia: J. Aranovskij – S. Šlončak, A. Skrypka (všetci Ukr.), 20 333 divákov



Zostavy:

Slovan: Greif – Medveděv, Abena, Božikov, De Marco – Rabiu (81. Čavrič), de Kamps – Daniel (66. Ratao), Holman (57. Ljubičič), Moha – Šporar

Wolverhampton: R. Patrício – Kilman, Coady, Boly – Doherty, Gibbs-White (59. Jota), Saiss (76. Dendoncker), Moutinho, Vinagre – Cutrone (46. A. Traoré), R. Jiménez









I. polčas

Hneď prvá vážnejšia príležitosť priniesla domácim gólovú radosť. V 11. min Ibrahim Rabiu našiel presnou prihrávkou za obranou pripraveného Andraža Šporara. Slovinský kanonier bol síce tiesnený hosťujúcim kapitánom Conorom Coadym, no pripravil si streleckú pozíciu a nenápadným pokusom spoza hráča prekonal Ruia Patrícia – 1:0.

„Vlci“ dali o sebe vedieť o šesť minút neskôr. Z hranice pokutového územia prudko vypálil Morgan Gibbs-White, Dominik Greif však nemusel zasahovať.

Prvý dôležitý zákrok si pripísal až v 21. min pri koncovke Rúbena Vinagreho zvnútra šestnástky. Druhá polovica úvodného dejstva neponúkla veľa zaujímavých momentov. Vzrušenie na tribúnach vyvolali akurát zblokovaný pokus Mohu a nepresná strela Dávida Holmana po rýchlom brejku.

II. polčas

Hráči Wolverhamptonu vstúpili do druhého polčasu ako vymenení. Oživenie do hry hostí priniesol striedajúci Adama Traoré, ktorého rýchlosť robila „belasým“ problémy. V 48. min po jeho prieniku zblízka nebezpečne strieľal Gibbs-White. O päť minút neskôr mal Slovan na dosah druhý gól. Po prihrávke Holmana zostal v pokutovom území voľný Šporar, no jeho delovku zneškodnil Patrício.

Skóre sa zmenilo až v 58. min. Marocký záložník Romain Saiss sa oprel do lopty zo strednej vzdialenosti, Greif jeho strelu zbadal na poslednú chvíľu a nedokázal včas zareagovať – 1:1. V 64. min anglický tím už viedol, keď po faule Vernona De Marca v pokutovom území premenil penaltu Mexičan Raúl Jiménez – 1:2.

V záverečnej polhodine museli domáci pridať a zvýšili ofenzívnu aktivitu. Ich najväčšia šanca prišla ešte v 70. min, keď Šporar z tesnej blízkosti trafil len Patrícia. Viac ako 20-tisíc divákov na tribúnach síce tlačilo Slovan za vyrovnaním, ale to neprišlo ani po vylúčení Dioga Jotu v 87. min.

Hlasy

zdroj: RTVS



Ján Kozák ml. (tréner Slovana Bratislava): „Odohrali sme nešťastný zápas, nezaslúžili sme prehrať. Súper potrestal naše chybičky, sme sklamaní. Chýbalo nám trochu šťastia aj dobré riešenia situácií, dnes to nebol náš deň. Bod sme si zaslúžili. Napriek prehre sme na dobrej ceste, odohrali sme vyrovnaný zápas s mužstvom z Premier League. Ideme ďalej.“



Dominik Greif (brankár Slovana): „Podali sme dobrý výkon v oboch polčasoch. Nemyslím si, že sme si zaslúžili prehrať po takomto výkone. Keď hrajú menšie kluby proti väčším váham, často sa to tak skončí. Tí dokážu využiť aj minimum z toho, čo majú. Veľmi ma to mrzí, minimálne bod sme si zaslúžili. Pri druhom góle som sa pošmykol. Mal som z atmosféry v hľadisku niekoľkokrát za zápas zimomriavky z povzbudzovania detí. Škoda, že sme im nedopriali happyend z futbalovej rozprávky, mrzí ma to aj kvôli nim.“



Vernon de Marco (obranca Slovana): „Dnes sme si zaslúžili trochu viac ako prehru, minimálne remízu. Prvý polčas sme zvládli veľmi dobre, ale v druhom polčase sme mali problémy. Oni mali dobré protiútoky. Čo sa týka pokutového kopu, bol tam kontakt, ale hráč súpera tomu niečo pridal. Stále však máme šancu na postup. Musíme zostať skromní, ísť krok po kroku a ďalej bojovať.“



Andraž Šporar (útočník a strelec Slovana): „Moje góly nie sú dôležité, ale výsledok je dôležitý. Chyby, ktorých sme sa dopustili, sa nesmú stať na európskej scéne. Mali sme šance aj v druhom polčase, ale nevyužili sme ich. Ak chceme zvíťaziť, nesmieme sa dopúšťať hlúpych chýb. Táto prehra s nami nič neurobí. Máme ešte tri zápasy a máme šancu postúpiť.“

