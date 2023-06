Slovákov od cestovania neodradila ani pandémia, podľa analýzy lietali minulý rok až do 58 krajín

24.1.2021 (Webnoviny.sk) - Napriek výraznému útlmu v cestovnom ruchu a poklesu dopytu po letenkách Slováci aj v pandemickom roku 2020 cestovali. Ich najobľúbenejšími destináciami boli Londýn, Kyjev, Moskva a Dublin. Do top päťky sa prebojoval taktiež Rím.

Podľa analýzy spoločnosti Kiwi.com, aj keď sa na cesty vydalo približne o dve tretiny menej Slovákov ako v predchádzajúcom roku, lietali do 58 krajín a navštívili takmer 200 miest, kde zostávali v priemere viac ako 3 dni.

Jedna tretina zákazníkov cestovala počas januára a februára, teda ešte pred vypuknutím pandémie.

Najviac leteniek sa predalo počas Valentína

Ako podotkla Eliška Dočkalová, riaditeľka zákazníckej starostlivosti v Kiwi.com, v 61 % prípadov využili Slováci pre svoje cesty virtuálne prepojené lety, teda lety s viacerými aerolinkami, ktoré spolu štandardne nespolupracujú.

O túžbe navštíviť blízke či vzdialenejšie miesta vypovedá aj fakt, že Kiwi.com v minulom roku zaznamenalo globálne viac ako 22 miliárd požiadaviek na vyhľadávanie.

Najväčší počet rezervácií leteniek prebehol počas valentínskeho týždňa, teda tesne pred vypuknutím pandémie koronavírusu v Európe, a to nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech a naprieč svetom. Len o necelé dva mesiace neskôr nastal opačný extrém, najväčší prepad z celého roka, teda v čase, keď Slovensko i celý svet čelili vrcholu prvej vlny pandémie.

Slováci majú chuť cestovať aj v novom roku

Chuť cestovať aj v roku 2021 sa prejavuje už v doterajších rezerváciách. V porovnaní s Čechmi, ktorí vyhľadávajú skôr teplejšie destinácie, ako je Barcelona, Málaga alebo Tenerife, Slováci momentálne preferujú lety do Londýna, Dublinu a tiež na východ, a to do Petrohradu, Kyjeva alebo bulharskej Sofie.

Podľa dát Kiwi.com tvoria väčšinu rezervácií lety do európskych destinácií, a to až 94 percent. Cestovateľom zatiaľ prajú aj ceny, v priemere sú letenky zarezervované pre rok 2021 v súčasnosti o 35 percent lacnejšie ako počas pandémie v roku 2020. Aktuálnym trendom sú medzi cestujúcimi last minute lety.

Spoločnosť Kiwi.com Travel-tech spoločnosť Kiwi.com bola založená v roku 2012 cestovateľmi pre cestovateľov. Jej algoritmus - virtuálne prepájanie - umožňuje používateľom kombinovať lety a pozemnú prepravu s viac ako 800 prepravcami, vrátane tých, ktorí spolu štandardne nespolupracujú. Na Kiwi.com sa denne odohrá vyše 100 miliónov vyhľadávaní. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva 2000 ľudí.

