Slovákov čaká tvrdý boj o postup na EURO 2020, podľa Hamšíka budú hrať o všetko

V slovenskej futbalovej reprezentácii patrí stredopoliar Marek Hamšík medzi opory už niekoľko rokov a práve jeho skúsenosti sa tímu môžu zísť v novembri.

Na Slovákov totiž čakajú dve dôležité stretnutia v boji o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Hrať budú proti výberom Chorvátska a Azerbajdžanu.

Slovenský tím čaká zápas s vicemajstrami

Aby slovenský tím zostal v reálnej hre o Euro 2020, potrebuje v sobotu 16. novembra v chorvátskej Rijeke bodovať, no proti sebe bude mať viac ako zdatného súpera - úradujúcich vicemajstrov sveta.

Slovenskí futbalisti im v domácom prostredí v Trnave podľahli hladko 0:4, dôležité teda bude, aby ich tento neúspech nelimitoval v hlavách.





"Ten zápas je dávno za nami a máme za sebou už aj ďalšie súboje. Z toho duelu si ani nič dobrého vziať nemôžeme. V tejto kvalifikácii ich však máme za sebou viacero dobrých, na nich musíme stavať," myslí si 32-ročný Marek Hamšík, na klubovej úrovni hráč Ta-lienu I-fang.





Keďže v Číne hral naposledy pred viac ako dvoma týždňami, na pondelkový reprezentačný zraz prišiel oddýchnutý. "Teším sa na ďalšie dôležité zápasy," referoval kapitán národného tímu.





Priblížil aj to, ako strávil chvíle od ostatného súťažného duelu. "Venoval som sa individuálnej kondičnej príprave a na pár dní som sa bol pozrieť aj v Neapole v známom prostredí. Všetci boli radi, že ma opäť videli," poznamenal.





Práve taliansky Neapol je akoby druhým domov Hamšíka, veď v ňom strávil dlhých dvanásť rokov a do Číny odtiaľ odišiel vo februári 2019.

Boj o postup na majstrovstvá bude tvrdý

Skúsený kreatívny stredopoliar vie, že v sobotu v chorvátskej Rijeke nečaká Slovákov prechádzka ružovou záhradou napriek tomu, že súperovi chýbajú pre kartový trest dvaja elitní stopéri - Domagoj Vida a Dejan Lovren.





"Chorvátsko má veľmi široký káder a viacero hráčov, ktorí môžu tých absentujúcich nahradiť. V tomto asi nebudú mať problémy. Možno si však Chorváti mysleli, že postup už budú mať v suchu, ale ešte to tak nie je. Budeme hrať v Rijeke na menšom štadióne, možno to bude naša menšia výhoda," pokračoval Hamšík na pondelkovom zraze v Šamoríne.





Po žrebe kvalifikácie Slováci vedeli, že boj o postup na ME bude veľmi tuhý až do úplného záveru, čo sa aj potvrdilo.





"Nie sme tím ako Chorváti a vedeli sme, že až do konca to bude boj o postup. Teraz hráme o všetko, najmä v tom prvom zápase. Máme takmer celý týždeň na to, aby sme sa dali dokopy, niečo si nacvičili a vybehli na trávnik maximálne pripravení," prezradil odhodlane banskobystrický rodák.

Slovákov čakajú neľahké súboje

Odchovanec klubu Jupie Podlavice vie, že v Rijeke to Slováci nebudú mať jednoduché.





"Nebude to tam ľahké. Vieme, proti komu hráme. Sú to vicemajstri sveta. Iba nadpriemerným výkonom si odtiaľ môžeme odviezť všetky tri body," dodal.





Ak Slováci uspejú v Chorvátsku, budú musieť tento triumf potvrdiť o tri dni neskôr aj doma proti výberu Azerbajdžanu.





V prípade, ak sa slovenskej futbalovej reprezentácii nepodarí postúpiť na Euro 2020 cez kvalifikáciu, bude mať ešte šancu v jari 2020 v play-off Ligy národov.

