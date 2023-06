Slovákom žijúcim v zahraničí sa kráti čas na žiadosť o voľbu poštou, liberáli hovoria o sabotáži

4.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slováci žijúci v zahraničí majú už len týždeň na to, aby požiadali o voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená ministerstvu vnútra poštou alebo e-mailom, a to najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb, to znamená najneskôr 10. januára 2020. O voľbu poštou požiadalo doposiaľ približne 1500 Slovákov žijúcich v zahraničí. Pre agentúru SITA to uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra SR (MV SR).

Ministerstvo zahraničných vecí (MZV SR) podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) sabotuje rozšírenie informácií o voľbe zo zahraničia. Strana to uviedla v tlačovej správe doručenej agentúre SITA.

Neprehľadný návod a minimálny dosah

SaS vyzvala 2. januára všetky zastupiteľstvá, veľvyslanectvá a konzuláty Slovenska, aby podporili voľbu slovenských občanov zo zahraničia. Požiadali ich, aby na svoje facebookové stránky umiestnili podrobný návod, ako na to, ktorý najprehľadnejšie spracovalo občianske združenie Srdcom doma.

„Na stránke srdcomdoma.sk je presne vysvetlené, ako môžu ľudia voliť. Týka sa to asi pol milióna občanov, ktorí majú na to, aby si zariadili možnosť voliť, posledných pár dní,“ priblížil predseda SaS Richard Sulík.

SaS má však k dispozícii aj e-mail podpísaný Ľudmilou Balogovou z Tlačového odboru/Sekcie ministra zahraničných vecí, v ktorom priamo zakazuje reagovať na prosbu Richarda Sulíka a propagovať návod, ktorý odporúčal. Namiesto toho dali na svoju stránku len neprehľadný návod s minimálnym dosahom.

„Takéto bránenie rozširovaniu informácií o možnosti voliť zo zahraničia je z nášho pohľadu sabotáž. A hoc chápeme, že Smeru-SD či SNS vyhovuje každý človek, ktorý sa pre nich nerozhodne, brzdiť iniciatívu, ktorá podporuje občianske práva ľudí, považujeme za absurdné. Tým viac, že na naše odporúčanie z viacerých veľvyslanectiev prišla ďakovná reakcia,“ konštatoval Richard Sulík.

Voľba mimo územia Slovenska

Volič môže voliť mimo územia Slovenska poštou, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov. Podobnú možnosť má aj volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenska, ale v čase volieb sa zdržiava mimo jeho územia. O voľbu poštou však nežiada ministerstvo, ale obec, v ktorej má trvalý pobyt.

Žiadosť o voľbu poštou pre občanov bez trvalého pobytu na Slovensku musí obsahovať viaceré údaje. Okrem mena a priezviska či rodného čísla musí volič pripojiť čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Tiež fotokópiu časti slovenského cestovného dokladu s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Dátum na osvedčení nemá byť starší ako šesť mesiacov.

Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00. Voliť môžu slovenskí občania, ktorí v deň volieb dovŕšia 18 rokov. Hlasovať v parlamentných voľbách sa dá aj mimo miesta trvalého bydliska, a to na hlasovací preukaz.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.