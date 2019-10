Slovák Sabbatini sa posúva nahor svetovým rebríčkom, v Detroite bojuje o ďalší cenný výsledok

29.6.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenský golfový reprezentant Rory Sabbatini figuruje po dvoch kolách na priebežnom delenom šiestom mieste na turnaji PGA Tour v americkom Detroite.

V polovici podujatia Rocket Mortgage Classic s celkovou dotáciou 7,3 milióna amerických dolárov má rodák z juhoafrického Durbanu lichotivé skóre -10.

Štyridsaťtriročný golfista predviedol vynikajúci výkon už v prvom kole, keď zahral sedem úderov pod par a patrila mu štvrtá pozícia. V piatkovom druhom kole síce pridal ďalšie tri údery pod par ihriska, ale klesol o dve pozície nižšie.

Posúva sa nahor svetovým rebríčkom

Sabbatini môže dosiahnuť v tomto roku už piate umiestnenie v elitnej desiatke na turnajoch PGA Tour. Vďaka dobrej forme sa postupne posúva nahor svetovým rebríčkom a klope na brány najlepšej stovky.

V aktuálnom poradí mu patrí 111. pozícia a v rámci FedexCupu je dokonca 58. Skúsený hráč v tejto sezóne získal na prize money už 1,475 mil. USD, ale v slovenských farbách čaká na premiérové víťazstvo. V zbierke má dovedna šesť titulov z úrovne PGA Tour.

Lídrom turnaja je Lashley

Lídrom turnaja Rocket Mortgage Classic je po dvoch dňoch Američan Nate Lashley s bilanciou -14. Domáci golfista viedol aj po úvodnom kole a udržal si tesný náskok. Za ním sa však zoradila štvorica krajanov v zložení Champ, Howell, Armour a Poston.

"Potrebujem dobrý turnaj, aby som sa dostal v rebríčku vyššie. Ak sa mi to podarí už tento týždeň, bolo by to skvelé. Potom by som mohol hrať na ďalších podujatiach uvoľnenejšie," priznal pre PGATour.com Lashley, ktorý sa dostal do štartového poľa na poslednú chvíľu ako náhradník.





