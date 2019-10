Slovák Sabbatini dosiahol na turnaji PGA Tour v Detroite najlepší výsledok v sezóne

1.7.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant v golfe Rory Sabbatini dosiahol najlepší výsledok v aktuálnej sezóne, keď obsadil delené tretie miesto na turnaji PGA Tour v americkom Detroite.

Na podujatí Rocket Mortgage Classic s celkovou dotáciou 7,3 milióna amerických dolárov sa od úvodného hracieho dňa držal v elitnej desiatke výsledkovej listine a so skóre 18 úderov pod par sa dostal do elitného tria.

Celkové prvenstvo si z Detroitu odniesol Američan Nate Lashley.

Sabbatini po piaty raz v Top 10

Rodák z juhoafrického Durbanu Sabbatini si pripísal piate umiestnenie v Top 10 v aktuálnej sezóne, vďaka čomu získal na finančnú odmenu už takmer 1,9 mil. USD a v hodnotení FedexCupu poskočil na 41. pozíciu.

Štyridsaťtriročný golfista zopakoval delené tretie miesto z aprílového turnaja Zurich Classic of New Orleans. Vtedy však išlo o súťaž dvojíc, v ktorej sa predstavil po boku Američana Briana Gaya.

Z individuálneho hľadiska ide o Sabbatiniho najlepší výsledok v slovenských farbách. V aktuálnom roku bol v súbojoch jednotlivcov ešte piaty na AT&T Byron Nelson, šiesty na Charles Schwab Challenge a desiaty na RBC Heritage.

Premiérový triumf Lashleyho

Celkové víťazstvo v Detroite nečakane pripadlo do rúk Američanovi Lashleymu, ktorý sa dostal do štartového poľa ako náhradník a od prvého do posledného kola figuroval na vedúcej priečke.

Premiérový titul na okruhu PGA Tour si vybojoval so skóre -25 a náskokom šiestich úderov pred druhým krajanom Docom Redmanom. O tretiu pozíciu sa so Sabbatinim delil ďalší Američan Wes Roach.

"Je to neskutočné, neviem, čo si mám o tom myslieť. Hlavou mi chodí strašne veľa myšlienok. Je to skvelý príbeh, na poslednú chvíľu som sa dostal na turnaja a hneď som vyhral, je to splnený sen," cituje agentúra AP 36-ročného Lashleyho, ktorý sa musel pred 15 rokmi vyrovnať s veľkou tragédiou.

Jeho rodičia a priateľka vtedy zahynuli pri páde lietadla. Lashley sa následne prestal venovať golfu, bol realitným maklérom a po niekoľkoročnej pauze sa úspešne vrátil na súťažné greeny.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !