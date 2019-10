Slováci zrejme odohrajú MS v hokeji 2019 v dresoch s trojvrším namiesto hokejok

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia na májových majstrovstvách sveta v domácom prostredí nastúpi pravdepodobne od začiatku turnaja v dresoch so štátnym znakom na hrudi, na tom mieste teda bude absentovať logo Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Ten v roku 2018 prezentoval nový vizuál reprezentačných dresov na hrudi s vlastným logom, základným motívom zmeny boli marketingové dôvody. Štátny znak na nových dresoch pritom neabsentoval, ale nachádzal sa na rukávoch v ich hornej časti.

Zasiahli národniari

Nový dizajn dresov sa okrem iných nepáčil ani skupine slovenských zákonodarcov a poslanci za Slovenskú národnú stranu (SNS) Anton Hrnko, Jaroslav Paška, Tibor Jančula, Štefan Zelník a Dušan Tittel preto pripravili novelu zákona o štátnych symboloch, ktorá by vstúpila do platnosti 15. mája. Hokejové MS v Bratislave a Košiciach sa uskutočnia od 10. do 26. mája 2019.

Spomenutú novelu schválil slovenský parlament, no prezident Andrej Kiska ju nedávno vrátil Národnej rade SR na opätovné prerokovanie. Zákonodarcovia však môžu prelomiť veto hlavy štátu opätovným schválením na schôdzi, ktorá sa začne 9. mája.

Iba štyri tímy majú znak

"Nesúhlasím s touto novelou, ale zväz garantuje, že budeme akceptovať právny stav, ktorý bude počas majstrovstiev sveta. Pokiaľ ide o dresy, podľa tohto sa prispôsobíme," povedal pre RTVS prezident SZĽH Martin Kohút.

Spomedzi zostávajúcich pätnástich účastníkov MS 2019 až jedenásť výberov nastupuje v dresoch na hrudi s logom, ktoré väčšinou vychádzajú zo štátneho znaku danej krajiny. Výnimkami sú tímy Nemecka, Ruska, Švajčiarska a Rakúska, ktoré na šampionát plánujú vycestovať s dresom na hrudi so štátnym znakom.

