Slováci získali vo Vaduze dôležité tri body v zápase o Euro 2024, o víťazstve rozhodla hlavička Vavra (video+foto)

21.6.2023 (SITA.sk) - Slovenskej futbalovej reprezentácii vyšiel aj druhý júnový duel v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Nemecka.

Zverenci talianskeho trénera Francesca Calzonu po sobotňajšom triumfe v Reykjavíku nad domácimi Islanďanmi 2:1 zvíťazili aj v utorok vo Vaduze nad výberom Lichtenštajnska 1:0 gólom Denisa Vavra a pripísali si ďalšie dôležité tri body.

V tabuľke kvalifikačnej J-skupiny si Slováci upevnili 2. priečku, zo štyroch doterajších duelov vyťažili desať bodov a za vedúcimi Portugalčanmi zaostávajú o dva body.

Skóre zápasu otvoril Vavro

Slovenskí futbalisti mali počas väčšiny duelu územnú prevahu, dlho však nevedeli nájsť recept na sústredenú domácu defenzívu. V úvodnej desaťminútovke nepremenil svoju šancu Tomáš Suslov, po ňom pálil Milan Škriniar a s jeho pokusom si poradil domáci gólman.

Hrozili aj domáci, ale s pokusom Maximiliana Göppela si poradil brankár Martin Dúbravka. Róbert Polievka potom mieril do brvna, po akcii však rozhodcovia odmávali postavenie mimo hry. Slovenský výber sa dočkal až tesne pred prestávkou, keď center Petra Pekaríka predĺžil Dávid Hancko a Denis Vavro hlavou otvoril skóre.

Po zmene strán domácim futbalistom dochádzali sily, no Slováci to nevyužili na gólovú poistku. Naopak, gólman Dúbravka musel ratovať pri tvrdej strele Dennisa Salanoviča. Tím SR si už potom udržal najtesnejší náskok, aj keď v druhej štyridsaťpäťminútovke nebol tak dominantný ako v prvej.

Víťazstvo prinieslo dôležité tri body

"Máme tri body a vonku sme ich v júni získali šesť. To je dôležité, aj keď sme v utorok triumfovali len 1:0. Nečakal som, že rozhodnem. Súper zdržiaval hru a rozhodca im to toleroval. Zvíťazili sme a to je dôležité. Kvalifikácia sa hrá na body, nie na krásu. Teraz ideme oddychovať. Do kvalifikácie sme síce vstúpili zle, ale v ďalších troch dueloch sme to odčinili troma víťazstvami. Potešili sme aj divákov a verím, že v septembri prídu na domáce súboje v hojnom počte," zhodnotil po súboji autor víťazného zásahu Denis Vavro v prenose televízie Sport1.

V ďalších dvoch sobotňajších dueloch J-skupiny sa zrodili víťazstvá hosťujúcich výberov. Portugalčania v Reykjavíku zdolali domácich Islanďanov 1:0 gólom Cristiana Ronalda z 89. minúty a tím Luxemburska prekvapujúco triumfoval na pôde Bosny a Hercegoviny 2:0.

Hamšíkov posledný zápas

Utorkový súboj vo Vaduze bol úplne posledný v kariére pre Marek Hamšíka, v Lichtenštajnsku hral do 78. minúty.

"Dôležité sú tri body. Chceli sme zvíťaziť vyššie a netrápiť sa do konca, ak by sme ich dali viac, hralo by sa nám ľahšie. Mám za sebou posledný súťažný duel kariéry. Na najbližšom reprezentačnom zraze už budem súčasťou realizačného tímu," povedal po súboji.

Stredopoliar Stanislav Lobotka doplnil: "Vedeli sme, že to nebude jednoduchý duel a súper bude viac brániť. V prvom polčase sme si vypracovali niekoľko šancí. Škoda, že sme domácich nezlomili na začiatku. Sme radi za výsledok, naša skupina nie je ľahká."

Kvalifikácia o postup na futbalové majstrovstvá Európy 2024 do Nemecka J-skupina: VADUZ Lichtenštajnsko - Slovensko 0:1 (0:1) Góly: 45.+ Vavro, ŽK: 31. Beck (Licht.), rozhodoval: Frid (Izr.) Zostavy: Lichtenštajnsko: Büchel - Beck, Traber, Hofer - S. Wolfinger (62. Graber), F. Wolfinger (62. Meier), Lüchinger (77. Haas), Sele (90.+ Hasler), Göppel - Saglam (77. Gassner), Salanovič Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Vavro (90. Gyömbér), Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka (89. Hrošovský), Hamšík (78. Bero) - Suslov, Polievka (78. Strelec), Mak (62. D. Ďuriš) REYKJAVÍK Island - Portugalsko 0:1 (0:0) ZENICA Bosna a Hercegovina - Luxembursko 0:2 (0:1) Tabuľka J-skupiny: 1. Portugalsko 4 4 0 0 14:0 12 2. Slovensko 4 3 1 0 5:1 10 3. Luxembursko 4 2 1 1 4:6 7 4. Bosna a Hercegovina 4 1 0 3 3:7 3 5. Island 4 1 0 3 8:6 3 6. Lichtenštajnsko 4 0 0 4 0:14 0

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.