Slováci vo Vaduze nezvíťazili už takmer 20 rokov, v boji o Euro 2024 má však Calzona recept na úspech

20.6.2023 (SITA.sk) - Slovenskú futbalovú reprezentáciu po zisku troch bodov v sobotňajšom súboji na Islande čaká v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy v Nemecku ďalší dôležitý duel, vo Vaduze ich sily preverí domáci výber Lichtenštajnska.

Posledné zápasy skončili remízou

Slováci by radi potvrdili víkendový triumf na pôde futbalového "trpaslíka", na pamäti však musia mať skutočnosť, že v ostatných dvoch súťažných dueloch vo Vaduze slovenská reprezentácia len remizovala. V júni 2013 sa tam zrodila remíza 1:1 v boji o MS 2014 a v auguste 2005 nerozhodný výsledok 0:0 v kvalifikácii o postup na MS 2006.

Ani na jeden z týchto svetových šampionátov sa Slováci nedostali. Zatiaľ ostatný triumf (2:0) v Lichtenštajnsku dosiahli slovenskí futbalisti ešte v októbri 2003 v boji o ME 2004, teda pred takmer dvadsiatimi rokmi.

Hrať rýchlo, ale pokojne

"Posledná dva súťažné zápasu sme tu remizovali. Musíme a chceme prerušiť toto 20-ročné čakanie na súťažný triumf v Lichtenštajnsku," povedal taliansky tréner na lavičke výberu SR Francesco Calzona a pridal aj recept na možný úspech: "Hrať rýchlo, veľmi rýchlo posúvať loptu od nohy, ale hrať pokojne svoj futbal."

Šancu nastúpiť v Lichtenštajnsku má aj stredopoliar Patrik Hrošovský, ktorý od roku 2019 pôsobí na klubovej úrovni v belgickom Genku.

"Zvládli sme na Islande ťažký zápas, máme tri dôležité body od priameho rivala v boji o 2. miesto, teraz ich musíme vo Vaduze potvrdiť. Sme v zápase jasným papierovým favoritom, žiada si to od nás dobre vstúpiť do toho. Sme dobrá partia, nemyslíme na to, že je to koniec sezóny, že bolo toho veľa, nikto nezatína zuby, chcem proste uspieť. Videli sme zostrihané video z piatkového zápasu Lichtenštajnska v Luxembursku, domácich nesmieme podceniť, musíme hľadieť na seba. Najdôležitejšie v takýchto dueloch je náš prístup k nemu," poznamenal pred súbojom u súpera.

Pátranie vo vodách Atlantiku. Zmizla ponorka, aj s turistami smerovala k Titanicu

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

Súkromná spoločnosť OceanGate Expeditions, ktorá organizuje hlbokomorské expedície, vo vyhlásení potvrdila, že vlastní stratenú ponorku a na palube boli ľudia.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Expedícia k Titanicu Spoločnosť si za expedíciu k Titanicu pýta 250-tisíc dolárov na osobu. Ponorka je päťmiestna a podľa spoločnosti zvyčajne jazdí s pilotom, obsahovým expertom a troma platiacimi hosťami. Úplný ponor k vraku, vrátane zostupu a výstupu, údajne trvá celkovo osem hodín.

