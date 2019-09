Slováci vedia, čo chcú a poznajú dobré víno

BRATISLAVA 7. júna (WebNoviny.sk) - Až 9 z 10 Slovákov pozná svoje chuťové poháriky a pri výbere vína sa nestratí.

Počas apríla a mája prebiehal veľký vínny prieskum zorganizovaný spoločnosťou Vitis Pezinok. Zúčastnilo sa ho viac ako 1 000 Slovákov, ktorí odpovedali na najrôznejšie otázky ohľadom ich vzťahu k vínu. Výsledky výskumu potvrdili, že Slováci majú pozitívny vzťah k vínu a v širokom portfóliu dostupných odrôd sa nestratia.

Slováci sa pri výbere vína riadia viacerými kritériami. Jedným z rozhodujúcich faktorov je aj cena. Viac ako 90 % Slovákov nakupuje vína, ktorých cena za fľašu sa pohybuje od 3 € do 15 €. Vyhýbajú sa teda príliš lacným vínam, lebo vedia, že medzi nimi chutné vína nenájdu. Práve chuť je najdôležitejším rozhodujúcim faktorom pri výbere vína. Za dôležitú ju označilo až 83,7 % Slovákov.

Suché biele vedie

V chuti a farbe vína má väčšina Slovákov jasno. Takmer dve tretiny opýtaných povedalo, že preferujú biele vína, kým červené víno bolo voľbou číslo jedna len pre 26,8 % Slovákov. Ružové vína, napriek rastúcej popularite, stále zaostávajú s menej ako desiatimi percentami. Jasný rozdiel badať aj v preferenciách medzi sladkým a suchým vínom. Suché víno obľubuje takmer polovica Slovákov, kým po sladkom víne vždy siahne len niečo nad 11 %. Zaujímavé ale je, že až dvakrát toľko žien ako mužov má najradšej sladké víno. Niektoré stereotypy možno teda v sebe majú aj zrniečko pravdy.

Vedú odrody s históriou

Celkovo najobľúbenejšou odrodou vína medzi Slovákmi sa stal Tramín červený. To nie je žiadnym prekvapením, nakoľko z tejto odrody sa rodí excelentné biele suché víno. Navyše je to odroda, ktorá má za sebou dlhú históriu, siahajúcu až do starovekého Ríma. Toto víno ponúka aj Vitis Pezinok v dvoch verziách: akostné odrodové víno Vitis Galéria a víno s prívlastkom neskorý zber Vitis Poézia.

Druhým najobľúbenejším vínom, s minimálnym odstupom za Tramínom červeným, je Cabernet Sauvignon. Tiež nie je prekvapivé, že táto celosvetovo najrozšírenejšia a veľmi obľúbená odroda si získala aj srdcia Slovákov. Cabernet Sauvignon výrazné víno, ktoré sa medzi žiadnou konkurenciou nestratí. Vyznačuje sa robustnou vôňou bobuľových plodov a čokolády. Aj toto víno vyrobené z kvalitného slovenského hrozna nájdete v ponuke Vitis Pezinok.

