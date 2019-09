Slováci v zápase proti Maďarsku podľa Rusnáka splnili cieľ, Šatka skritizoval vypískanie hymny

10.9.2019 (Webnoviny.sk) - Spoľahlivý výkon Alberta Rusnáka na pravom krídle smerom dopredu aj v defenzíve pomohol slovenskej futbalovej reprezentácii k víťazstvu 2:1 v pondelňajšom náročnom stretnutí v Maďarsku nad domácim mužstvom v rámci E-skupiny kvalifikácie o postup na ME 2020.

Hráč amerického klubu Real Salt Lake, ktorý v piatkovom nevydarenom dueli s Chorvátskom (0:4) hral iba do prestávky, tentoraz strávil na ihrisku budapeštianskej Groupama Areny celé stretnutie. Po ňom pred zástupcami slovenských médií priznal, že si vystúpenie pred búrlivým publikom užíval.

"Atmosféra bola super. Myslím si, že každý z nás chce hrať pred takouto kulisou, v ktorej počuť fanúšikov po celý zápas. Po zápase s Chorvátskom to nebolo ľahké, ale to, čo sme mali v Maďarsku ako cieľ - získať tri body - sme aj splnili," vyhlásil 25-ročný odchovanec košického futbalu.

Dôležitý prvý gól Maka

Rusnák oslavoval so spoluhráčmi dôležitý triumf nad Maďarmi, ale ani s odstupom niekoľkých dní nevedel nájsť príčiny toho, prečo slovenské mužstvo predtým doma podľahlo Chorvátom takým výrazným spôsobom.

"Neviem, čomu to pripísať. Naozaj. Osobne si myslím, že Chorváti absolvovali jeden z najlepších zápasov, aké kedy odohrali, práve proti nám. Z našej strany to bol zasa najhorší výkon možno aj za ostatných niekoľko rokov. Zhodou náhod to tak vyšlo, že nám sa v ten deň nevydarilo vôbec nič," reagoval slovenský krídelník.

Na Chorvátov bolo podľa Rusnáka treba čo najskôr zabudnúť. "Na tom zápase ani nebolo čo rozoberať, lebo v ňom nebolo veľa vecí, ktoré by sme mohli využiť v Maďarsku. Bolo dôležité, ako zareagujeme a myslím si, že sa nám to aj podarilo," doplnil.

Vypískanie slovenskej hymny

Podľa Rusnáka bol na horúcej maďarskej pôde veľmi dôležitý prvý slovenský gól zo 40. min, ktorý strelil Róbert Mak.

"V piatok proti Chorvátom nás ´gól do šatne´ trochu položil, dnes nás nakopol. Obidva naše góly prišli v správny moment, ten druhý navyše krátko po maďarskom vyrovnaní na 1:1," skonštatoval hráč, ktorý v marcovom prvom meraní síl s Maďarskom spečatil slovenský triumf 2:0.

Spolu s Rusnákom solídne pokrýval pravú stranu ihriska aj obranca Ľubomír Šatka. "Bol to veľmi náročný zápas. Naše šance teraz vyzerajú lepšie, ale ešte stále sú pred nami súboje, ktoré treba zvládnuť," vyhlásil 23-ročný hráč poľského Lechu Poznaň.

Na margo merania síl v Budapešti bližšie dodal: "Nechceli sme Maďarom dávať toľko priestoru ako Chorvátom a najmä sme sa chceli dobre vyrovnať s nepriateľskou atmosférou na štadióne."

Šatkovi sa nepáčilo, ako maďarskí priaznivci doslova zborovo vypískali slovenskú hymnu. "Nie je to prejav rešpektu, ale čo už narobíme. Taká je asi maďarská mentalita, naozaj nás asi nenávidia. My sme sa im odplatili víťazstvom a tromi bodmi," skonštatoval niekdajší hráč FC DAC 1904 Dunajská Streda či anglického Newcastlu United.





