Slováci v karanténe sa budú môcť zúčastniť komunálnych a župných volieb, zahlasujú doma

25.5.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu podpísala zákon, ktorý umožní osobám v izolácii zúčastniť sa na spojených komunálnych a župných voľbách. Týka sa to tých osôb, ktorým Úrad verejného zdravotníctva SR k 30. septembru vzhľadom na pandémiu koronavírusu nariadi izoláciu.

Vyplýva to zo zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v roku 2022 na jeseň v rovnaký deň.

Hlasovanie špeciálnym spôsobom

Oprávnený volič, ktorý požiada o špeciálny spôsob hlasovania, bude môcť hlasovať podľa tohto zákona do špeciálnej schránky v deň konania spojených volieb v mieste svojho trvalého pobytu alebo pobytu. Hlasovanie špeciálnym spôsobom sa nemá vykonávať v zdravotníckych zariadeniach, v ktorých sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku.

Voliča majú v izolácii navštíviť dvaja členovia špeciálnej volenej komisie so schránkou a volebnými lístkami. Po príchode na miesto špeciálneho spôsobu hlasovania vyslaní členovia špeciálnej komisie vyzvú voliča na hlasovanie a na mieste zotrvajú desať minút. Ak sa volič v tejto lehote napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí, že volič hlasovanie odmietol.

Odmena 200 eur

Zákon rieši odmeňovanie členov špeciálnej komisie. Vzhľadom na náročnosť práce a určité riziko z dôvodu priameho kontaktu s osobami v izolácii alebo v karanténe sa pre nich ráta s odmenou vo výške 200 eur.

Vodič vozidla, ktorý bude prepravovať členov špeciálnej komisie na území špeciálneho volebného obvodu, dostane odmenu 170 eur.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?