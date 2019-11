Slováci spotrebujú viac elektriny aj napriek úsporným opatreniam

3.11.2019 (Webnoviny.sk) - Slováci by mali z roka na rok spotrebovať viac elektriny. Kým v minulom roku sa na Slovensku spotrebovalo 30,9 terawatthodín, v tomto roku by to malo byť už niečo vyše 32 terawatthodín, v budúcom roku vyše 33 terawatthodín. Ako vyplýva z údajov zverejnených Ministerstvom hospodárstva SR (MH), o päť rokov by mali slovenskí odberatelia spotrebovať 34,4 terawatthodín elektriny.

„Pri predpokladanom 1,23 percentom priemernom medziročnom raste dosiahne v roku 2030 spotreba elektriny na Slovensku 36,4 terawatthodín,“ uviedlo ministerstvo.

Spotreba elektriny by mala rásť aj napriek viacerým úsporným opatreniam zo strany domácností či firiem. Odborníci taktiež očakávajú nárast elektromobility a nových typov spotreby.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !