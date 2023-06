Slováci si budú môcť odložiť splátky úverov, parlament schválil ďalšie opatrenia

7.4.2020 (Webnoviny.sk) - Úveroví klienti si budú môcť odložiť splátky, ak o to požiadajú. Vyplýva to z parlamentom schváleného návrhu novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Odklad splácania úveru sa však nevzťahuje na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania, či na kreditnú kartu.

O odklad musí klient požiadať

Opatrenie sa týka aj iných úverových poskytovateľov. Ostatné spoločnosti budú môcť odložiť splátky úverov na tri mesiace, klient však bude mať možnosť požiadať o predĺženie o ďalšie tri mesiace. Týka sa to hlavne firiem splátkového predaja, ale aj ostatných veriteľov s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov.

O odloženie splátok musí klient sám požiadať, nepôjde teda o plošný odklad splátok. Môže tak však urobiť kedykoľvek počas trvania epidémie, nemusí to byť hneď po prijatí zákona. Podmienkou je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa. Žiadosť je možné podať písomne alebo elektronicky. Klienti aktuálne za odklad splátok nedostanú negatívny záznam v úverovom registri, ako tomu bolo za pôvodných podmienok.

Návrh exministra financií neprešiel

Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr. Avšak klient si môže vybrať, či sa mu úver predĺži alebo sa rozhodne celkovú lehotu splatnosti zachovať a len si dá upraviť mesačné splátky s vyššou sumou. Zároveň sa úroky klientovi skumulujú za to obdobie, za ktoré nebude platiť.





Úver sa bude teda aj po dobu odkladu splátok ďalej úročiť. O spôsobe splatenia uvedených úrokov sa finančná inštitúcia dohodne s klientom. Odklad splátok sa síce musí poskytnúť bezodplatne, teda bez poplatkov za tento úkon, no tento zákaz sa nevzťahuje na zmluvný úrok za obdobie odkladu splátok úveru.





To, že sa úver bude aj po dobu odkladu splátok ďalej úročiť, ostro kritizovali viacerí opoziční poslanci ako aj exminister financií Ladislav Kamenický. Podľa neho by sa banky pri svojich ziskoch mali v tejto situácii správať solidárne a úroky za odklad splátok by mali odpustiť. Navrhoval to dokonca aj prostredníctvom pozmeňovacieho návrhu, avšak ten mu v parlamente neprešiel.

Vyšší limit bezkontaktných platieb

Klienti majú pri neschopnosti splácania úveru okrem odkladu splátok na výber aj iné možnosti, ktoré už dnes ponúka trh. Jednou z nich je napríklad predĺženie lehoty splatnosti úveru, čo prinesie nižšie mesačné splátky. Ďalšou možnosťou riešenia problému je refinancovanie. Vždy podľa analytikov platí, že ak splácate hypotéku či spotrebný úver, je potrebné komunikovať s bankou.





Novelou zákona sa zároveň zvýši limit na bezkontaktné platby bez použitia PIN kódu z pôvodných 20 eur na 50 eur.

