Slováci sa z nových výpisov z 3. piliera dozvedia aj dôležitý údaj o svojom dôchodkovom veku

BRATISLAVA 26. júla (WebNoviny.sk) - Od začiatku budúceho roka budú účastníci tretieho penzijného piliera dostávať podrobnejšie výpisy z osobných dôchodkových účtov. Vo štvrtok o tom informoval minister práce a sociálnych veci Ján Richter.

Dobrovoľní dôchodkoví sporitelia tak podľa neho dostanú komplexné informácie o stave ich penzijných účtov, čím sa podporí ich plánovanie odchodu do dôchodku. "Ide o dokument, ktorý má občanovi čo najviac uľahčiť porozumenie o stave ich účtov a dôchodkových nárokoch," povedal minister.

Konzultácie s odborníkom

Ako upozornila generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia rezortu práce Jana Kolesárová, výpis z dôchodkového účtu si v súčasnosti vyžaduje konzultáciu s odborníkom.

Z terajšieho výpisu podľa nej nevidno, dokedy si musí osoba sporiť na to, aby mala nárok na nejaký dôchodok. "Výpis neposkytuje veľa zásadných informácií. Neviete, či platíte dosť a čo môžete z nasporenej sumy očakávať," povedala.



Nové výpisy z dôchodkového účtu budú na rozdiel od súčasnosti obsahovať údaj o veku, ktorý je potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, rozpis a celkovú sumu poplatkov účastníka za posledných 12 mesiacov, či informácie o prognózach dôchodkových dávok a alternatívnych prognózach penzijných dávok.

Vplyv inflácie na penzijné úspory

Súčasťou výpisu budú aj informácie o vplyve inflácie na hodnotu dôchodkových úspor, ako aj informácie o významných zmenách ovplyvňujúcich predpokladané dôchodkové dávky.



Novú, podrobnejšiu podobu výpisov bude podľa Kolesárovej dostávať všetkých vyše 782 tisíc sporiteľov v treťom pilieri, ako aj takmer 29 tisíc poberateľov dávok z tretieho piliera.

Upozornila na to, že prvýkrát nové výpisy odošlú štyri existujúce doplnkové dôchodkové spoločnosti svojim klientom v januári a februári budúceho roka, a to v elektronickej podobe. V listovej podobe dostane účastník alebo poberateľ dávok tieto informácie len vtedy, ak o to svojho správcu penzijných úspor výslovne požiada.





