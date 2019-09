Slováci sa v prieskume zhodli na tom, že pohyb iba na telesnej výchove deťom nestačí

Aktívny pohyb detí ide ruka v ruke aj so zdravým stravovaním. Myšlienku oboch oblastí sa preto snaží na základných školách podporovať aj tretí ročník projektu "Viem, čo zjem". Tisícky žiakov, stovky tried a vyše 100 základných škôl po celom Slovensku, ktoré sa prihlásili do projektu, tak prešli hneď niekoľkými zábavno-náučnými aktivitami. Okrem prednášok s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o pestrej strave a ďalších témach zdravého stravovania, sa mohli žiaci zapojiť aj do dvoch kôl súťaží. Po prvej súťaži venovanej pitnému režimu sa pred pár dňami ukončila aj 2. súťaž "Hodina gymnastiky", ktorá bola venovaná práve pohybu.