Slováci sa pri výbere nemocnice rozhodujú podľa kvality liečby, mnohým nerobí problém cestovať

BRATISLAVA 5. mája (WebNoviny.sk) - Kvalita zdravotnej starostlivosti a výsledky liečby sú pre pacientov najdôležitejším kritériom pri výbere nemocnice.

Vyplýva to z prieskumu pre projekt Zdravá zmena, ktorý má podľa tlačovej správy Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a Asociácie zdravotných poisťovní (AZP) SR v najbližších rokoch priniesť do slovenských nemocníc postupné a rozsiahle zmeny v lôžkovej zdravotnej starostlivosti.

Vzdialenosť je najmenej dôležitá

Prieskum agentúry MNFORCE, do ktorého sa vo februári zapojila reprezentatívna vzorka 1 000 respondentov, ukázal, že u Slovákov pri plánovaní zákroku najviac zaváži kvalita zdravotnej starostlivosti a výsledky liečby danej nemocnice. Naopak, najmenej dôležitá je pre nich pri výbere nemocnice jej vzdialenosť od miesta bydliska. Respondenti mali hodnotiť kritériá pri výbere nemocnice od 1 (najvyššia priorita) po 6 (najnižšia priorita).

Možnosť "kvalita zdravotnej starostlivosti a výsledky liečby v danej nemocnici" mala priemernú známku 1,9, zatiaľ čo "vzdialenosť nemocnice od miesta bydliska" získala známku 4,27.

"Vďaka novej minimálnej dostupnosti lôžkovej zdravotnej starostlivosti, ktorú sme nastavili v rámci projektu Zdravá zmena, bude zdravotná starostlivosť pre pacientov nielen kvalitnejšia, ale aj dostupnejšia. Dostupnosť urgentných príjmov do pol hodiny od miesta bydliska sa zo súčasných 87 % územia Slovenska zvýši až na 91 %,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Doliečenie v blízkosti bydliska

Mnohým pacientom nerobí problém vycestovať do nemocnice vzdialenejšej viac ako 30 minút od domova, pokiaľ dostanú záruku naozaj dobrého výsledku vykonanej operácie. Potvrdil to aj prieskum, kde túto možnosť uviedlo 67 % respondentov. V rámci Zdravej zmeny, teda stratifikácie nemocníc, zostane podľa ministerstva garantovaná dostupnosť lokálnej nemocnice do 30 minút dojazdového času pacienta presne tak, ako je tomu aj dnes.

Projekt premeny nemocníc počíta popri všeobecných a špecializovaných nemocniciach aj so vznikom úplne nového typu nemocnice, a to Nemocnice následnej starostlivosti. "Vďaka Zdravej zmene by do roku 2030 malo postupne vzniknúť minimálne 3 000 špecializovaných lôžok dlhodobej starostlivosti po celom Slovensku. Zároveň s tým budeme zavádzať nový prístup k dlhodobej starostlivosti," informovala výkonná riaditeľka AZP Katarína Kafková. Ako dodala, po novom sa bude pacient doliečovať čo najbližšie k miestu svojho bydliska, čo zároveň uľahčí navštevovanie príbuzného rodinnými príslušníkmi počas celého obdobia doliečovania.

Uvoľnenie lôžok pre akútne stavy

"Operácia či ťažká choroba si totiž zväčša vyžaduje viac času na zotavenie, než je nemocnica schopná pacientovi zabezpečiť. Tá potrebuje svoje lôžkové kapacity uvoľniť pre akútne stavy, v dôsledku čoho je pacient na doliečovanie odoslaný do domácej starostlivosti. Sám alebo za pomoci blízkych si však väčšinou nedokáže zabezpečiť adekvátnu zdravotnú starostlivosť bez straty príjmu," píše sa v tlačovej správe.

Podľa prieskumu si až 80 % Slovákov myslí, že pacient má nárok na profesionálnu doliečovaciu starostlivosť čo najbližšie k miestu bydliska, a to až do času, keď je opätovne schopný postarať sa o seba sám.

Agentúra SITA požiadala o reakciu Inštitút spoločenských a ekonomických analýz INESS.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !