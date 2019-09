Slováci sa nehrnú do kúpy elektromobilu, trh by mohli oživiť štátne dotácie

16.9.2019 (Webnoviny.sk) - Slováci sa do kúpy elektromobilov nehrnú. Podľa údajov, ktoré agentúre SITA poskytol Zväz automobilového priemyslu SR, sa u nás od apríla do augusta tohto roku zaregistrovalo 59 vozidiel s čisto elektrickým pohonom.

Najslabší mesiac bol august

Rekordný bol z tohto pohľadu máj, keď si nový elektromobil kúpilo 26 zákazníkov, najslabším mesiacom bol naopak august, keď iba traja. V rámci značiek sa za uvedené obdobie darilo najviac značke Hyundai s počtom registrácií 14. Za ňou nasledovali značky Audi (12) a BMW (11).

Trh s elektromobilmi by pritom mohlo oživiť poskytovanie dotácií, ktoré v septembri schválili poslanci. Ak žiadateľ o dotácie na vozidlá s alternatívnym pohonom súčasne vyradí z evidencie vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia mu nebola už poskytnutá na iné vozidlo, môže dostať dotácie až do výšky 35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla.

Podmienky poskytnutia dotácie

Žiadateľ môže dostať dotáciu aj bez vyradenia vozidla so spaľovacím motorom starším ako 15 rokov z evidencie, ale len do výšky 25 % z celkovej obstarávacej ceny.

Výška dotácie od štátu pri osobných a malých úžitkových autách je obmedzená na najviac 10 tisíc eur. Podmienkou na poskytnutie dotácie je aj povinnosť žiadateľa prihlásiť vozidlo do evidencie a byť jeho vlastníkom najmenej počas dvoch rokov od poskytnutia dotácie. Novela bude účinná od novembra tohto roka.

