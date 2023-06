Slováci sa naďalej enormne zadlžujú, ich finančnú gramotnosť majú zvýšiť rozprávky

Zadĺženosť Slovákov rástla aj napriek pandémii. Celkový dlh slovenských domácností v súčasnosti podľa Národnej banky Slovenska (NBS) predstavuje 47 % toho, čo naša ekonomika vyprodukuje za jeden rok, alebo až 77 % ich ročných disponibilných príjmov. Banka pod svojou značkou 5peňazí preto predstavila miniatúry rozprávok o zdravom domácom hospodárení.

Predlžovanie splatnosti hypoték

Tradične najväčšou investíciou Slovákov je hypotéka na bývanie. Ich cena sa vďaka priaznivým podmienkam už niekoľko rokov drží rekordne nízko a v súčasnosti si podľa národnej banky každý druhý dlžník predlžuje jej splatnosť v snahe znížiť si mesačnú splátku.





Až tretina slovenských domácností si splatnosť hypotéky predlžuje až do dôchodkového veku, neraz až do sedemdesiatky. Úrokové sadzby sa jedného dňa podľa NBS nevyhnutne pohnú smerom nahor, no závisieť to bude aj od tempa oživenia ekonomiky a inflácie.

Splácanie hypoték do dôchodku

Ako problém NBS vníma to, že takmer tretina slovenských domácností nerozumie, prečo inflácia vzniká a ako výška a vývoj inflácie vplývajú na to, za koľko si budú požičiavať, resp. ako sa im upravia splátky pri úveroch v čase.





Rovnako problematické je pre Slovákov pochopiť, aké riziká prináša vysoká zadlženosť. Jeden zo spôsobov, ako situáciu riešiť, je podľa centrálnej banky vzdelávanie.

Zvýšenie finančnej gramotnosti

Pod svojou značkou 5peňazí prináša rozprávky od 5peniažka. Na prvý pohľad vyzerajú ako rozprávky pre deti. V krátkych príbehoch na motívy tradičných rozprávok sa však nachádzajú rôzne rady a spotrebiteľské tipy.

„Rozhodli sme sa spracovať základné finančné rady úplne novým, nebankárskym spôsobom,“ hovorí výkonná riaditeľka úseku dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa v NBS Júlia Čillíková.

Rady spracované v rozprávkach

Kreslené dvoj až trojminútové rozprávky sú podľa nej dynamické. „Rozprávkový príbeh je ľuďom známy, a teda sa nemusia sústrediť na dejovú líniu a plnú pozornosť môžu venovať poučnej časti,“ dodáva Čillíková.

Hoci sú príbehy animované, cieľovou skupinou, pre ktorú je formát určený, je univerzum 12+. Obsah je nastavený tak, aby mu porozumel dospelý, ale aj mladší divák.





Objavia aj vo verejnoprávnej televízii RTVS, pozrieť si ich môžu aj návštevníci internetu na stránke 5penazi.sk/5peniazko. Neskôr pribudnú aj na sociálnych sieťach.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.