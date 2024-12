Slováci podľa Jedličku hrali proti Nemcom dobre, musia len premieňať gólové šance (video)

9.2.2023 (SITA.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti v stredajšom prvom zápase tohto kalendárneho roka prehrali s Nemcami v Michalovciach 2:3 po samostatných nájazdoch, no podľa strelca druhého gólu domáceho tímu Maroša Jedličku podali dobrý výkon. Podľa autora otváracieho presného zásahu Jozefa Baláža aj debutanta Dominika Jendeka majú Slováci na čom pracovať pred štvrtkovou odvetou, ktorá je na programe o 17.30 h v Košiciach.

Jedlička vynútil predĺženie

Baláž vo štvrtej minúte duelu poslal zverencov trénera Craiga Ramsaya do vedenia 1:0. Nemci otočili stav na 2:1, no v 55. minúte Jedlička vynútil predĺženie. V nájazdoch uspel jeden Slovák, ale tiež dvaja Nemci.

"Sme radi, že sme v poslednej tretine vyrovnali stav. Pozrieme si nejaké video, rozoberieme si detaily a od toho sa odrazíme. Musíme zlepšiť vychádzanie z obranného pásma a hru na oboch modrých čiarach. Je skvelé, že prišlo toľko ľudí a sme radi, že nás podporili," uviedol útočník HK Nitra Baláž vo videu na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Jendek si pripísal asistenciu

Balážovi prihral na vedúci gól Jendek, ktorý si tak pri premiére v seniorskej reprezentácii pripísal asistenciu.

"Začali sme veľmi dobre, Vedeli sme, že to bude ťažký zápas a Nemci budú rýchlo korčuľovať, čo sa potvrdilo. Boli nepríjemní a dohrávali súboje. Veľa nás napádali a dali dva góly, ale vrátili sme sa do hry, už len dať gól v nájazdoch. Teší ma moja asistencia, ale škoda, že sme nezvíťazili. Musíme zrýchliť hru s pukom a viac sa tlačiť do bránky," skonštatoval útočník HC’05 Banská Bystrica.

Slovákom dal šancu na víťazstvo

Dobrú formu z extraligového klubu HKM Zvolen si priniesol do národného tímu Jedlička, ktorý dal Slovákom šancu na víťazstvo.





"Darilo sa mi už dlhšie, takže som sa snažil strieľať z každej možnej pozície. Som rád, že mi to tam padlo. V prvej tretine sme sa možno trochu hľadali, ale potom sme už hrali dobre. Škoda, že to nevyšlo. Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas a netreba nič meniť. Treba len začať premieňať šance," povedal 20-ročný krídelník.

S výkonom bol spokojný

Brankár Samuel Hlavaj chytal v súťažnom dueli po dlhšom čase, no sám bol so svojím výkonom spokojný.





"Myslím si, že z mojej strany to bol dobrý zápas, keďže som nechytal asi tri týždne. Bolo to pre mňa náročné. Zo začiatku som sa dobre rozchytal, zákroky na nakopli a pokračoval som v dobrom výkone," vyhlásil 21-ročný gólman druholigového klubu HC Modré Krídla Slovan.

Slovenskí hokejisti absolvovali šiesty duel v sezóne 2022/2023 a pripísali si štvrtú prehru. V novembri trikrát prehrali na Nemeckom pohári v Krefelde, v decembri si v Bratislave poradili s Nórmi aj Lotyšmi. V okrúhlom 70. vzájomnom stretnutí proti Nemcom sa zrodila 31. prehra Slovákov, ktorí s týmto súperom dosiahli aj jednu remízu a 38 víťazstiev. Slováci neodplatili Nemcom novembrovú prehru 0:3 z Krefeldu. Národný tím SR odohral v Michalovciach svoj tretí duel a premiérovo tam neuspel, keďže v apríli 2018 tam Slováci zdolali Lotyšov 4:1 a v máji 2019 aj Nórov 3:2 po predĺžení.



