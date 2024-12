Slováci opäť trhli popredné priečky v zadlženosti, záujem o úvery či hypotéky nenarušila ani pandémia

Záujem o úvery pretrváva, najmä čo sa týka úverov na bývanie.

Ako ďalej pre agentúru SITA povedala analytička 365.bank Jana Glasová, dopyt po hypotékach je podporovaný hlavne nízkymi úrokovými sadzbami na trhu, ktoré mnohých ľudí motivujú k riešeniu nového bývania.

Predpokladá, že aj v nasledujúcom období bude dopyt po úveroch na bývanie naďalej pomerne silný, keďže Slováci sa budú snažiť využiť výhodné podmienky na úverovom trhu a nízke sadzby.

Regulácia zadlženosti

Na druhej strane, možnosti našincov na získanie úveru sú obmedzované prísnejšími pravidlami na poskytovanie úverov zo strany Národnej banky Slovenska (NBS). Tie podľa Glasovej kontrolujú a regulujú úroveň zadlženosti obyvateľov tak, aby nebola príliš vysoká a aby dlžníci boli schopní splácať svoje úvery aj po zvýšení úrokových sadzieb.

„Tieto pravidlá NBS obmedzujú možnosti ľudí získavať úvery a tým pádom budú naďalej pôsobiť brzdiaco aj na dopyt po úveroch,“ skonštatovala Glasová.

Rast cien nehnuteľností

Zvyšovanie miery zadlžovania sa očakáva aj finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. „Či sa tempo zadlžovania ešte viac zrýchli, bude v mnohom závisieť od zdražovania nehnuteľností,“ poznamenal Búlik.





Pokračovanie vysokého tempa zdražovania by podľa neho len zvýšilo mieru zadlženia a zvýšilo riziko, že časť Slovákov nezvládne splácanie svojich dlhov pri budúcom zvyšovaní úrokov.

Dá sa potom podľa Búlika očakávať, že NBS zrejme pristúpi k ďalšiemu sprísneniu podmienok úverovania. A to napriek tomu, že podľa kompozitného indexu nehnuteľnosti ešte stále nie sú v pásme vysokého rizika, kde sa naposledy nachádzali počas finančnej krízy pred viac ako desaťročím.





V takom prípade by sa rast cien nehnuteľností mal o niečo pribrzdiť, veľmi však bude podľa Búlika závisieť od toho, ako veľmi centrálna banka sprísni podmienky. „Posledné úpravy totiž skôr postihli mladých ľudí na začiatku kariéry a viacdetné rodiny s nízkym príjmom v mestách, avšak na drvivú väčšinu žiadateľov nemali veľký vplyv,“ uviedol pre agentúru SITA Búlik.

Nebezpečné navyšovanie úverov

Podľa riaditeľky pre úvery vo FinGO.sk Evy Šablovej povedať aj to, že Slováci sa v roku 2021 dostali na čelo rebríčka zadlženosti domácností.

„Mnohí navyšujú svoje úvery na hranu svojich finančných možností, čo práve umožňujú súčasné nízke úrokové sadzby. Čas ukáže, ako účinné budú opatrenia Národnej banky Slovenska a jej limity obmedzujúce nadmerné zadlžovanie obyvateľstva,“ povedala Šablová.

Rast miest pandémia nezastavila

Príjmy obyvateľstva i napriek pandémii spojenej s ochorením COVID-19 podľa generálneho riaditeľa poradenskej spoločnosti Sophistic Pro finance Radoslava Valka narastajú.

Väčšina ľudí krízu nepociťuje a nemá obavu sa naďalej zadlžovať. Jemne zvýšená inflácia, ktorá bude trvať dlhšie obdobie, môže donútiť Európsku centrálnu banku k zdvihnutiu kľúčových sadzieb.





„To by mohlo zadlžovanie domácností spomaliť, ja osobne ale takúto možnosť nepredpokladám. Faktom však je, že celková zadlženosť Slovenska v porovnaní s vyspelými európskymi krajinami ešte nie je taká dramatická, ako by sa mohlo zdať,“ myslí si Valko.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

