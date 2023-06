Slováci nemyslia na svoje deti, Lengvarský si od optimalizácie nemocníc sľubuje viac zachránených životov

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský si od plánovanej optimalizácie siete nemocní sľubuje viac zachránených životov, finančnú stabilizáciu a zvýšenie počtu personálu, ako aj modernizáciu budov, prístrojového vybavenia a technického zázemia v nemocniciach či podporu prevencie a kvalitnej liečby.

„Ale najmä, a to zdôrazňujem, žiadna nemocnica sa rušiť nebude,“ povedal minister zdravotníctva v utorok na medzinárodnom kongrese ITAPA 2021.

Lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, sa podľa Lengvarského budú transformovať v horizonte niekoľkých rokov, na základe veľmi presných analýz a dát, na iný typ starostlivosti, ktorá dnes mnohým pacientom chýba a preto sa ťažko vracajú do svojho normálneho života.

Šprint o život

„Toto sa všetko môže stať a zlepšiť iba vďaka reforme, ktorá je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. O šesť rokov sa naše zdravotníctvo môže dostať do oveľa lepšej formy a priblížiť sa tak vyspelým krajinám Európskej únie. Európska únia nám na to dáva 1,1 miliardy eur,“ povedal Lengvarský. Má pritom pocit, že Európska únia myslí na naše deti viac ako my sami.

Minister upozornil, že zdravotníctvo je oblasť, ktorá stojí a padá na pokore a odbornosti, kde sa veľmi efektívne musí spojiť kvalita a rýchlosť. „Zdravotníctvo je beh na dlhé trate, ale zároveň aj šprint o život,“ podotkol šéf rezortu.





Nemocnice podľa neho už druhý rok zápasia s enormným počtom pacientov s COVID-19, odsúvajú plánované operácie a zákroky, personál je vyčerpaný psychicky aj fyzicky.

Zdravotníctvo je zastaralé

„Vyzerá to, že dnešok je dôležitejší ako zajtrajšok. Mám však pocit, že za dve desaťročia sa viac myslelo na dnešok ako na zajtrajšok, a to aj bez pandémie. Zaspali sme, naše zdravotníctvo, a to sa v krízovej situácii ukazuje teraz, nie je v dobrej kondícii. Finančne, personálne je poddimenzované, technicky zastaralé,“ poukázal na realitu Lengvarský.

Budovy niektorých nemocníc nie sú vhodným miestom a už vôbec nie dôstojným pre prácu zdravotníkov a liečbu pacientov. „Plne si uvedomujem, že si už nemôžeme dovoliť myslieť iba na dnešok, nemôžeme si dovoliť riešiť iba pandémiu COVID-19,“ uviedol minister.

