Slováci nastúpia v Lige národov proti Ukrajine pred prázdnymi tribúnami, Kozák uznáva súpera

ĽVOV 8. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenskú futbalovú reprezentáciu v nedeľu popoludní čaká premiérový zápas v novovytvorenej Lige národov. Súperom zverencov trénera Jána Kozáka bude v 1. skupine B-divízie výber Ukrajiny. Súboj v ukrajinskom Ľvove sa uskutoční v nedeľu 9. septembra o 15.00 h SELČ. Pre disciplinárny trest pre Ukrajinu ešte z uplynulej kvalifikácie sa tento duel uskutoční pred prázdnymi tribúnami.

"Priznám sa, bez divákov som ešte nehral, bude to pre mňa niečo nové. Musím sa s tým vyrovnať a problém s tým nebude. Hráme vonku, takže pomôcť by to mohlo nám. Pred plnými tribúnami by sa isto hralo lepšie každému,“ myslí si obranca milánskeho Interu Milan Škriniar, doplnil ho stredopoliar španielskej Celty Vigo Stanislav Lobotka: "Je ťažké povedať, pre koho bude prázdne hľadisko výhoda. Ľudia by ich možno trochu hnali vpred.“

Lobotka v optimálnej forme

Dvadsaťtriročný rodák zo Žiaru nad Hronom Škriniar sa cíti pripravený na nedeľňajší zápas proti Ukrajincom. "Môžeme si to s Ukrajincami rozdať. Ukrajinský výber proti Čechom kontroloval hru a aj keď v úvode dostal gól, tak mal jednoznačnú prevahu. Je silný na lopte, musíme sa snažiť eliminovať jeho silné stránky,“ poznamenal.



Stanislav Lobotka letel v sobotu predpoludním do Ľvova v dobre nálade. "Verím, že som v optimálnej forme. Nehrá úlohu, či som v stredu proti Dánom hral alebo nie. Vždy som motivovaný, mám však väčšiu túžbu hrať,“ povedal. So spoluhráčmi vo štvrtok sledoval víťazný súboj Ukrajincov v Česku. "Ukrajina bola jednoznačne lepšia počas celého stretnutia, až na gól si Česi nič nevytvorili. Ukrajinci mali počas duelu veľa šancí a mohli o svojom triumfe rozhodnúť už skôr. Nakoniec rozhodol pre Čechov smolný moment. Po futbalovej stránke bola Ukrajina jasne lepšia.“ A čo sa mu v mysli vybaví pod pojmom ukrajinský futbal?

"Predstavím si Šachtar Doneck a Dynamo Kyjev, tieto tímy hrajú pravidelne v európskych pohárových súťažiach. A samozrejme Andrij Ševčenko je veľký pojem. Bol vynikajúci útočník a teraz je tréner,“ povedal Lobotka.

Prázdne hľadisko je negatívom

V sobotu uplynuli presne štyri roky od triumfu slovenskej futbalovej reprezentácie na ukrajinskej pôde v kvalifikácii o postup na ME 2016. Slováci v Kyjeve triumfovali presným zásahom Róberta Maka zo 17. minúty. Dvadsaťsedemročný Bratislavčan, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v Zenite Petrohrad, si rád spomína na tento duel.



"Je to síce dosť dlho dozadu, ale bolo by krásne si to zopakovať. Čaká nás však niečo nové. Bude to iný zápas, na ktorý sa musíme dobre pripraviť. Videli sme duel Ukrajincov v Česku, nečaká nás nič ľahké. Na zápas sa veľmi tešíme. Na góly, hlavne v reprezentácii, sa nezabúda. Dosiahol som vtedy dôležitý zásah a začalo sa ním niečo krásne, keď sme započali cestu za postupom na Euro. Sú to krásne spomienky pre mňa aj celé družstvo,“ zhodnotil Róbert Mak.

Uvedomuje si, že v nedeľu jeho tím čaká náročný zápas. "Proti Čechom hrali Ukrajinci veľmi dobre. Negatívom je, že hráme pred prázdny hľadiskom. Isto by to bolo krajšie, keby bol plný štadión,“ dodal Mak.

Kozák má zostavu v hlave

Tréner Ján Kozák priznal, že vývoj v ukrajinskom futbale sleduje dôkladne už dlhší čas. "Veľmi uznávam ukrajinský futbal. Ukrajinci disponujú veľkým počtom kvalitných hráčov a som zvedavý, čo sa u nich zmenilo za ostatné štyri roky. Z kádrov vypadli za ten čas len niektorí starší hráči. Majú zaujímavé dynamické typy, hráči sú na lopte neuveriteľne sebavedomí," priznal kormidelník slovenského výberu. Pred nedeľňajším súbojom proti Ukrajincom má predstavu o zostave svojho tímu. "Nejaké otázniky tam však visia, pretože nie všetci hráči sú stopercentne v poriadku. Verím, že sa chlapci dali do poriadku a bol by som rád, ak by sme mohli nastúpiť v takej zostave, akú mám v hlave," poznamenal Kozák.

Ak v nedeľu nastúpi v slovenskom tíme stredopoliar Marek Hamšík, v počte reprezentačných štartov sa v ére samostatnosti vyrovnaní doterajšiemu rekordérovi Miroslavi Karhanovi. Ten má na svojom konte 107 stretnutí, Hamšík zatiaľ o jeden menej. "Omnoho dôležitejšie ako rekord bude, aby sme v Ľvove podali dobrý výkon a získali nejaké body," priznala 31-ročná opora talianskeho SSC Neapol. Ukrajincom sa vo štvrtok podarilo v Česku streliť dva góly v závere oboch polčasov a to je podľa Hamšíka varovanie, že je potrebné sa proti tomuto súperovi koncentrovať počas celého duelu. "Musíme hrať od začiatku až do konca, veď štatisticky padá najviac gólov v úvode a závere polčasov,“ myslí si. Na otázku, koho považuje za najlepšieho ukrajinského futbalistu súčasnosti, opatrne odpovedal: "Futbal je tímový šport, preto je veľmi ťažké menovať najlepších hráčov.“ Vzápätí však vyzdvihol stredopoliarov Jevhena Konopľanku, Tarasa Stepanenka a útočníka Andrija Jarmolenka.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !