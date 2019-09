Slováci nastúpia proti Jordánsku s viacerými mladými hráčmi bez Hamšíka, kapitánom bude Hrošovský

BRATISLAVA 6. júna (WebNoviny.sk) - Bez Mareka Hamšíka a so "zaskakujúcim" kapitánom Patrikom Hrošovským nastúpia v piatok v Trnave slovenskí futbaloví reprezentanti v prípravnom stretnutí proti hráčom Jordánska.

V zostave českého trénera slovenského tímu Pavla Hapala budú chýbať aj ďalší skúsení hráči ako brankár Martin Dúbravka či stredopoliar Juraj Kucka, ale objaví sa v nej viacero mladých hráčov s minimálnymi reprezentačnými skúsenosťami. Ich spoločným leitmotívom bude: "Ukázať sa smerom do budúcnosti."

Veľká pocta pre Hrošovského

"Kapitánom nášho tímu bude Paťo Hrošovský, teda ak to z nejakého dôvodu neodmietne. Myslím si však, že on je na to zvyknutý. Unesie tú pásku na rukáve, keďže ju nosí aj počas klubového pôsobenia v Plzni," povedal v dobrej nálade Pavel Hapal na stretnutí s novinármi.

"Ďakujem, tréner," zareagoval spontánne Hrošovský, ktorý sa až na tlačovej konferencii v priamom prenose dozvedel, čo s ním tréner zamýšľa.

"Pocit je to určite príjemný hrať s kapitánskou páskou za reprezentáciu krajiny. Je to pre mňa veľká pocta," skonštatoval 27-ročný Hrošovský. Poctivý stredopoliar zároveň odpovedal aj na to, čo vlastne vie o futbalovo pomerne exotickom Jordánsku. "O futbale v tejto krajine som doteraz veľa nevedel. Videli sme však už nejaké zostrihy z ich zápasov. Hrajú to na defenzívu a protiútoky. Na tom to majú založené."

Šancu dostanú všetci útočníci

Duel proti osemfinalistovi tohtoročného Ázijského pohára v SAE, na ktorom sa v základnej skupine postaral o veľkú senzáciu triumfom nad Austráliou (1:0), bude pre mužstvo trénera Pavla Hapala vhodná previerka pred utorkovým stretnutím v azerbajdžanskom Baku. Tam už pôjde o body do E-skupiny kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. "Jordánski futbalisti majú v tíme aj individuality, zo dvoch-troch hráčov, ktorí sú šikovní na lopte. Hru majú dobre organizovanú, solídne bránia a okrem protiútokov sa tiež spoliehajú na štandardné situácie. My necháme niektorých hráčov odpočívať, bude teda priestor na väčšie zmeny v zostave. Šancu dostanú aj hráči, ktorí ju doteraz príliš nemali. Čo sa týka útočníkov, chceme dať priestor všetkým trom, ktorých tu máme," referoval Hapal.

Podľa trénera tímu SR prípravný zápas proti Jordánsku musia jeho zverenci odohrať tak, ako keby išlo o body v kvalifikácii. "Snažíme sa vyburcovať atmosféru, keďže ide o oficiálny zápas. Bude to dobrá motivácia pre mladých, aby sa ukázali," dodal 49-ročný rodák z českého Kroměříža. "Atmosféra v tíme je výborná. Už päť dní sme spolu a nemáme žiadny problém. Máme za sebou kvalitné tréningy a verím, že pôjdeme do toho s tým správnym nábojom," doplnil Hrošovský.

Zápas Slovensko - Jordánsko na Štadióne Antona Malatinského v Trnave má v piatok 7. júna výkop o 20.30 h a z pozície hlavného rozhodcu ho povedie Poliak Tomasz Musial.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

