Slováci môžu vycestovať za prácou do Česka aj nad 100 kilometrov, ale najprv ich čaká karanténa

14.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slováci môžu od utorka vycestovať za prácou do Českej republiky aj nad 100 kilometrov od štátnej hranice. Informuje o tom ministerstvo zahraničných vecí (MZV) na svojej webovej stránke.

Česká republika od utorka 14. apríla upravuje podmienky pre ľudí, ktorí cestujú na jej územie za prácou. Po príjazde do krajiny je nevyhnutné absolvovanie povinnej dvojtýždňovej domácej karantény.

„Cezhraniční pracovníci musia naďalej pendlovať len v takzvaných turnusoch, pričom každý turnus musí mať najmenej 14 kalendárnych dní a od 14. apríla 2020 môžu vycestovať aj nad 100 km od štátnej hranice,“ informuje MZV s tým, že pokiaľ Slováci cestujú viac ako 100 kilometrov od štátnej hranice Česka, musia na prekročenie štátnych hraníc použiť len hlavné hraničné priechody s 24-hodinovým režimom.

Odchod najskôr po 14-tich dňoch

Rezort dodáva, že pracovníci, ktorí budú cestovať do 100 kilometrov od hranice, môžu naďalej využívať aj takzvané „pendlerské“ hraničné priechody.

Po príchode na české územie musia pracovníci ešte pred začatím pracovného turnusu absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu.

„Po jej skončení môžu začať pracovať a najskôr po 14-tich kalendárnych dňoch vycestovať z územia ČR a vrátiť sa do domovského štátu,“ vysvetľuje rezort diplomacie.

Upozorňuje tiež na to, že cezhraničný pracovník musí v Česku pracovať 14 dní a celková doba jeho pracovného pobytu je teda predĺžená aj o povinnú 14-dňovú karanténu.

Určité kategórie majú výnimku

Vyššie uvedené pravidlá sa však nevzťahujú na ľudí vykonávajúcich svoju prácu v oblasti zdravotníctva, sociálnych službách, integrovaného záchranného systému alebo kritickej infraštruktúry. Pre tieto kategórie neplatí povinnosť 14-dňových alebo dlhších pracovných turnusov.

Ministerstvo informuje aj o požadovaných dokladoch, ktoré sú pre vykonávanie cezhraničnej práce nevyhnutné. Ide o potvrdenie cezhraničného pracovníka, ktoré vydáva český zamestnávateľ a doklad o absolvovaní povinnej 14-dňovej karantény. Ten vydáva hygienická stanica podľa miesta dočasného bydliska na českom území.

Bližšie informácie ako aj tlačivá, ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie cezhraničnej práce, sú dostupné na stránke ministerstva.

