Slováci dokážu podľa analytikov šetriť aj v ťažkých časoch, ale miera úspor je najnižšia za sledované obdobie

Pozitívny ekonomický rast vlani ťahali najmä spotreba domácnosti a investície, ktoré sa po ťažkopádnejšom úvode roka vrátili na takmer predpandemické úrovne.

„Odhadujeme, že spotreba bola ešte z časti, najmä začiatkom roka, podporená úsporami, ktoré si ľudia vytvorili v časoch tvrdých protipandemických opatrení a následne sa snažili dobehnúť zameškané nákupy či dovolenky,“ uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

Vlaňajší rast ekonomiky ťahala spotreba domácností, čo bolo možné podľa analýzy vidieť aj pri náraste maloobchodných tržieb.

„Slováci si dopriali štedré Vianoce, keď spotreba a tržby v závere roka gradovali,“ skonštatoval Kočiš. Vyššia spotreba domácnosti sa prejavila v nižšej miere úspor, ktoré domácnosti generujú.

Podľa dát zo Štatistického úradu SR sa miera úspor pohybuje aktuálne pod úrovňou 4 %, mimo peňazí, ktoré si Slováci sporia na dôchodok.

V nedávnej minulosti, teda počas lockdownov, dokázali domácnosti pre obmedzené možnosti míňania usporiť 11 % zo svojich príjmov.

Pozitívom však podľa analytikov je, že domácnosti dokážu sporiť a kumulovať rezervy naďalej. Pokles úspor súvisí s reálnym poklesom miezd pre vyššiu infláciu.

„Z dlhodobého hľadiska očakávame, že po tom, čo sa reálne mzdy vrátia k rastu, začnú aj domácnosti sporiť viac. Teraz však klesajúca miera úspor povedie k utlmeniu spotreby domácnosti, pretože sa domácnosti dostanú do diskomfortnej situácie s nízkymi rezervami,“ informoval Kočiš.

Podľa Eurostatu v roku 2020 malo na Slovensku 47 % obyvateľstva rezervu, ktorá dokázala pokryť maximálne tri mesiace. Osem percent domácnosti nemalo žiadnu rezervu.

Aktuálny pokles reálnych príjmov túto štatistiku ešte zhorší, pričom treba brať podľa Kočiša do úvahy, že úspory sú podobne ako príjem rozdistribuované nerovnomerne.

S vytváraním úspor budú mať problém najmä domácnosti s nižším príjmom, ktoré zároveň zasahuje inflácia viac.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz