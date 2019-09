Slováci by si mali dať pozor, niektoré inkasné spoločnosti vymáhajú neexistujúci dlh

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) - Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje, že na slovenskom trhu pôsobia aj inkasné spoločnosti, ktoré vymáhajú neexistujúci dlh, príp. je výška vymáhaného dlhu neúmerne vysoká.

"Národná banka Slovenska kontroluje na základe zákona len časť obchodov inkasných spoločností, konkrétne vymáhanie spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie. Vymáhanie nezaplatených účtov, napr. za telefón, plyn, elektrinu a podobne, nespadá pod dohľad NBS," informovala centrálna banka.

Vytvárajú psychický tlak

Spoločnosti môžu od klientov vymáhať dlh rôznymi spôsobmi, prostredníctvom listov, sms správ, mailov a telefonátov. O nekalú obchodnú praktiku môže podľa centrálnej banky ísť napríklad vtedy, keď spoločnosti vytvárajú psychický tlak, pri ktorom sa klienti začínajú báť.

V prípade listových zásielok môže ísť o napodobeninu úradnej či súdnej zásielky, ktorá obsahuje vyhrážky v zmysle, že príde k dotyčnému domov exekútor alebo advokát a podobne.

"Tento typ formulácií môže byť použitý, až keď existuje súdne rozhodnutie vo veci. Ak viete, že neprebehol žiadny súd, ide o bezprávne vyhrážky, t. j. nemajú právny základ. Keď si nie ste istý bezprávnosťou vyhrážky, poraďte sa s právnikom," odporúča národná banka. Poslednú výzvu pred exekúciou môže poslať inkasná spoločnosť len vtedy, ak už o dlhu rozhodol súd.

Nekalé praktiky v rámci telefonátov

Nekalé praktiky sa podľa centrálnej banky objavujú aj v rámci telefonátov či sms, ktoré sú spravidla automatizované z rôznych telefónnych čísel. Ich intenzita by nemala byť obťažujúca. Kontaktovať klienta môžu len cez pracovné dni, a to do osemnástej hodiny.





Osobné návštevy sú zákonom obmedzené. Klientov nesmú vymáhači navštíviť doma ani na pracovisku. Spoločnosť nemôže na súde vymáhať dlh, ktorý je už premlčaný a nemôže sa tým ani vyhrážať.

Riešením je nielen asertivita

Ak už sa aj niekto stane terčom vyhrážok, centrálna banka radí byť asertívny. Klient by sa mal ozvať spoločnosti písomne a mal by si vyžiadať podrobné doklady k dlhu. Po získaní podkladov by sa mal následne poradiť s právnikom.





"Ak vám spoločnosť nechce zdokladovať váš dlh, ak vás obťažujú jej vymáhačské praktiky, podajte písomnú reklamáciu. Spoločnosti musia na reklamáciu do 30 dní odpovedať. Ak nereagujú, podajte sťažnosť do Národnej banky Slovenska," uviedla NBS.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !