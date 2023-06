Slováci by mali urýchlene opustiť Indiu, lety sa rušia a doprava môže byť čoskoro už nedostupná

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) vydalo v súvislosti s pandemickou situáciou v Indii štvrtý stupeň odporúčania pre turistov. V praxi teda rezort radí všetkým Slovákom v krajine, aby ju čo najskôr opustili. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

„Viaceré letecké spoločnosti obmedzujú dostupnosť letov z a do krajiny a zvyšuje sa možnosť nedostupnosti dopravy z krajiny do vlasti,“ upozorňuje rezort. Slováci sa nemôžu vrátiť z Indie napríklad cez územie Nemecka. Umožnený je tak len tranzit pasažierov cez krajiny mimo Schengenského priestoru.

V prípade núdze môžu Slováci v Indii kontaktovať pohotovostnú linku Veľvyslanectva SR v Dillí na telefónnom čísle +919818799477.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz