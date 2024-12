Slováci a Slovenky otvorene o svojej skúsenosti s COVIDOM-19

Je známe, že koronavírus je nebezpečný najmä pre starších ľudí alebo pre ľudí s pridruženými chorobami. Nie je to však pravidlom a nedá sa na to spoliehať. Na tomto videu sú zväčša mladí a zdraví ľudia, nie každému to však zaručuje jednoduchý priebeh ochorenia.