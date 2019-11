Slosiarik: Sulíkovi uškodil vnútorný rozpor v strane, ale odídenci z SaS si percentá nevzali

12.11.2019 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) významne strácala podporu ešte pred odchodom členov, ktorí sa pridali k Demokratickej strane. Pre agentúru SITA to uviedol sociológ Martin Slosiarik z agentúry Focus. Dodal, že bývalí voliči SaS išli k novým stranám ako koalícia Progresívne Slovensko/Spolu a Za ľudí. Vnútorný rozpor v SaS však prispel podľa neho k tomu, že dnes je strana na hranici zvoliteľnosti.

Časť voličov zneistela

Tvrdí, že časť voličov pravdepodobne zneistela. V prieskume Focusu z konca augusta patrilo SaS štvrté miesto so ziskom 7,9 percenta hlasov. V sonde pre koalíciu PS/Spolu zverejnenej cez víkend namerali SaS päť percent.

„Nedá sa vylúčiť, že časť voličov sa k SaS môže nakoniec vo voľbách ešte vrátiť a urobia taktickú voľbu. To znamená, že budú zachraňovať subjekt, ktorý je na hranici zvoliteľnosti, aby zabránili prepadu hlasov, ktoré by mohli napríklad chýbať pri zostavovaní vlády demokratickými opozičnými stranami,“ myslí si sociológ.

Poukázal na fakt, že „odídenci SaS do Demokratickej strany nedokázali na seba nadviazať stratené percentá SaS“. Demokratická strana dosiahla v poslednom prieskume 0,3 percenta.

V prieskume sú na hranici zvoliteľnosti

Voľby by podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus pre koalíciu strán Progresívne Slovensko/Spolu opäť vyhral Smer-SD so ziskom 20 percent. Druhú priečku obsadila koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu s 11,7 percenta.

Na treťom mieste je strana exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí, ktorá by získala 10,6 percenta. Štvrtá priečka patrí Ľudovej strane Naše Slovensko, ktorú by podporilo 10,3 percenta respondentov.

Sme rodina by získala sedem percent, Slovenská národná strana 6,8 percenta, KDH a OĽaNO zhodne po 5,7 percenta. Posledným subjektom, ktorý by sa dostal do Národnej rady Slovenskej republiky, by bola strana SaS s piatimi percentami.

