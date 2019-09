Slobodné ženy a lesbické páry by mohli podstúpiť asistovanú reprodukciu, navrhli vo Francúzsku

PARÍŽ 23. júna (WebNoviny.sk) - Francúzska vláda navrhuje legislatívu, ktorá by poskytla slobodným ženám a lesbickým párom prístup k asistovanej reprodukcii v krajine, namiesto toho, aby ju hľadali v zahraničí. Zákony vo Francúzsku totiž využitie tejto technológie v súčasnosti povoľujú len heterosexuálnym párom.

Deti by sa mohli dozvedieť o rodičoch

Francúzske noviny Le Journal du Dimanche v nedeľu informovali o podrobnostiach návrhu zákona.

Deti, ktoré by sa narodili vďaka tejto technológii, by po dosiahnutí 18 rokov života mohli zistiť identitu darcu spermií alebo darkyne vajíčok, ak by s tým darcovia súhlasili.

Dohody o náhradnom materstve

Či by mali byť tieto postupy právne zaznamenané, vláda zatiaľ nerozhodla. Rovnako tiež nepadlo rozhodnutie o tom, či bude zákon od rodičov vyžadovať, aby svojim deťom povedali, že sa narodili prostredníctvom reproduktívnej technológie.

Návrh zákona nepokrýva dohody o náhradnom materstve, ktoré sú vo Francúzsku zakázané.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !