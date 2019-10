Slavia Praha vyzve Barcelonu, Ajax hrá proti Chelsea a Škrinarov Inter privíta Dortmund

23.10.2019 (Webnoviny.sk) - Stredajší program tretieho hracieho kola v základných skupinách futbalovej Ligy majstrov 2019/20 ponúkne tradične osem zápasov. Sviatok sa chystá v hlavnom meste Česka, kde Slavia Praha privíta hráčov FC Barcelona na čele s hviezdnym Argentínčanom Lionelom Messim. "Zošívaní" sú po dvoch vystúpeniach v F-skupine na poslednom štvrtom mieste s jedným bodom, Katalánci figurujú na druhej pozícii so štyrmi bodmi.

"Je to pre Slaviu zápas desaťročia, tak dúfam, že Barcelona nastúpi v najsilnejšom možnom zložení. Bude to skvelé. Celý život sa pozeráte na nich v televízii a teraz budete hrať proti tomuto klubu. Pre nás trénerov je to jednoduchšie v tom, že všetci hráči súpera dobre poznajú, pravidelne sledujú zápasy Barcelony vo voľnom čase. Je to tím z najvyššieho futbalového poschodia," zhodnotil pre oficiálny klubový web tréner Pražanov Jindřich Trpišovský.

Úvodný výkop na štadióne v Edene je naplánovaný na 21.00 h. V rovnakom čase sa začne aj druhý duel F-skupiny medzi Interom Milánom a Borussiou Dortmund.

FC Liverpool proti outsiderovi

Nie príliš presvedčivý štart do novej edície Ligy majstrov zažívajú futbalisti Liverpoolu. Obhajcovia trofeje v prvých dvoch zápasoch zaostali za výbornými výkonmi z anglickej súťaže a v tabuľke E-skupiny sú s troma bodmi a negatívnym skóre 4:5 na treťom mieste za Neapolom a Salzburgom.

"The Reds" nastúpia v stredu proti outsiderovi skupiny, belgickému Genku, v ktorého zostave figuruje slovenský reprezentant Patrik Hrošovský. Jürgen Klopp by mohol mať k dispozícii už aj doliečujúceho sa egyptského útočníka Mohameda Salaha.

"Koncom minulého týždňa ešte netrénoval s tímom. Preto neviem, odkiaľ mali všetci informácie, že bude hrať proti United. Na stredu však možno bude pripravený. Uvidíme," uviedol nemecký lodivod na klubovej stránke. Duely Genk - Liverpool a Salzburg - Neapol odštartujú zhodne o 21.00 h.

Ajax zatiaľ stopercentný

Zo šestnástich tímov, ktoré sa predstavia v rámci stredajšieho programu LM, má zatiaľ stopercentnú bilanciu iba holandský Ajax Amsterdam. Semifinalista minulej sezóny je v H-skupine na prvom mieste so šiestimi bodmi a skóre 6:0 po dvoch triumfoch 3:0 nad francúzskym Lille a španielskou Valenciou. Holandského šampióna čaká v treťom kole náročná prekážka v podobe anglickej Chelsea.

"Musíme byť pripravení od úvodnej minúty. Chelsea je skvelý klub, majú mladý tím s dobrým trénerom Frankom Lampardom. Musíme sa pozerať na našu vlastnú hru. Potom vieme byť nepríjemní pre každého," uviedol pre tímový web srbský stredopoliar Ajaxu Dušan Tadič. Stretnutie Ajax - Chelsea sa začne o 18.55 h, druhý súboj "háčka" medzi Lille a Valenciou je na programe od 21.00 h.

V G-skupine budú bojovať o prvé miesto tabuľky Zenit Petrohrad a RB Lipsko. Nemecký klub sa v ostatných týždňoch výsledkovo trápi, keďže v štyroch dueloch po sebe nedokázal zvíťaziť. Naopak, Zenit v kádri aj so slovenským krídelníkom Róbertom Makom ťahá sériu troch víťazstiev a je lídrom skupiny v LM. Úvodný hvizd zápasu bude o 18.55 h, duel medzi Benficou Lisabon a Lyonom je naplánovaný na 21.00 h.





