Sláva to nebola, šťastie je, že nepostrieľali seba aj iných. Analytici hodnotili video zo zásahu polície po útoku vo Vrútkach

Zásah policajtov proti útočníkovi na Spojenej škole vo Vrútkach hodnotia bezpečnostní analytici ako primeraný, avšak málo profesionálny.

Ako pre portál webnoviny povedal analytik Juraj Zábojník, policajti zjavne konali v snahe eliminovať útočníka a zásah doviesť do úspešného konca.

Konali splašene

Konali však podľa neho „splašene“, pretože im chýba prax a výcvik, aby jednali profesionálne a premyslene. „Je šťastie, že nepostrieľali seba aj iných,“ vyhlásil. Obom policajtom však išlo na konci zásahu o život, takže už nemali na výber a v konečnom dôsledku konali primerane.





Zábojník je presvedčený, že slovenskí policajti potrebujú viac praktického výcviku, ktorého sa im podľa neho nedostáva. Tento zásah by pritom mala polícia používať ako modelový príklad.





Podľa Zábojníka musia policajti pri zásahu dbať na to, aby bola obrana primeraná útoku, pričom zároveň si musia byť neustále vedomí možných následkov svojho konania. V tejto súvislosti pripomenul, že neďaleko zásahu boli matky a deťmi.

Skoro sa postrieľali

Bezpečnostný analytik Ándor Šándor považuje zásah vo Vrútkach za diskutabilný. Konštatoval, že nebol čas čakať na profesionálne zásahové jednotky a ocenil snahu policajtov zneškodniť páchateľa. Urobili však viacero chýb. „Sláva to nebola. Strieľali tak, že sa skoro postrieľali, okrem toho boli neďaleko ženy s deťmi. Musia brať ohľad na okolie,“ zdôraznil. Aj Šándor je presvedčený, že policajti musia byť na podobné zásahy viac prakticky pripravení.





Obaja analytici si myslia, že policajti by mali byť vyzbrojení aj tasermi, ktoré môžu urobiť takéto zásahy bezpečnejšími. Zábojník pritom pokladá za absurdné, že slovenskí policajti ich nepoužívajú, lebo do nich nemajú baterky. „Načo ich nakúpili? Len pre kšeft? Za to by mal niekto niesť zodpovednosť,“ uzavrel.





Na Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach usmrtil vo štvrtok 11. júna 22-ročný Martinčan zástupcu školy a zranil ďalšie tri osoby. Pri zásahu, po ktorom prišiel útočník o život, boli zranení aj dvaja policajti. Tí boli aj s ranenou učiteľkou školy a dvomi žiakmi prevezení do martinskej nemocnice, všetci sú mimo ohrozenia života. Motív útoku nateraz nie je známy.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu